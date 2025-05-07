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Гранула, мюсли, хлопья: нутрициолог объяснила, могут ли быть полезными сухие завтраки
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13:29 • 10137 просмотра

Гранула, мюсли, хлопья: нутрициолог объяснила, могут ли быть полезными сухие завтраки

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10:06 • 66099 просмотра

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09:50 • 63977 просмотра

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Пожарные спасли щенка во время пожара в Днепропетровской области

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Пожарные спасли щенка во время пожара в Днепропетровской области

Киев • УНН

 • 2360 просмотра

В Криворожском районе произошел пожар в хозяйственной постройке. Во время тушения пожарные спасли маленького щенка, который не пострадал.

Пожарные спасли щенка во время пожара в Днепропетровской области

На Днепропетровщине пожарные спасли жизнь щенку, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

В одном из сел Криворожского района загорелась хозяйственная постройка. Во время тушения в задымленном помещении спасатели нашли собачку — и успели спасти.

Животное не пострадало.

Огонь уничтожил здание и около 2 тонн пшеницы.

Больше суток прятался под ванной: в Сумах после ракетного удара спасли кота31.01.25, 19:40 • 37638 просмотров

Антонина Туманова

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