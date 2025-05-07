Пожарные спасли щенка во время пожара в Днепропетровской области
Киев • УНН
В Криворожском районе произошел пожар в хозяйственной постройке. Во время тушения пожарные спасли маленького щенка, который не пострадал.
На Днепропетровщине пожарные спасли жизнь щенку, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
В одном из сел Криворожского района загорелась хозяйственная постройка. Во время тушения в задымленном помещении спасатели нашли собачку — и успели спасти.
Животное не пострадало.
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