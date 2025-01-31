Больше суток прятался под ванной: в Сумах после ракетного удара спасли кота
Киев • УНН
Спасатели нашли и спасли кота, который более суток прятался под ванной после обстрела многоэтажки в Сумах. Животное уже передали владельцам.
В Сумах более чем через сутки после вражеского удара по многоэтажному дому нашли и спасли кота. Пушистик все это время сидел под ванной. Об этом сообщает МВД, пишет УНН.
"Настоящее чудо! Более чем через сутки после вражеского удара по многоэтажному дому в Сумах чрезвычайники нашли и спасли котика", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кота обнаружили в одной из квартир многоэтажки. Животное все это время просидело под ванной.
Сейчас кота передали хозяевам.
Напомним
В результате ракетного удара по многоэтажному дому в Сумах погибло 9 человек. Спасатели эвакуировали 118 жильцов, четыре человека, включая ребенка, были спасены из-под завалов.