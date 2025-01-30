У результаті російської атаки на Суми збільшилася кількість постраждалих до 9 осіб
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару по багатоповерховому будинку в Сумах постраждало 9 осіб. Рятувальники евакуювали 118 мешканців, четверо людей, включаючи дитину, були врятовані з-під завалів.
У місті Суми збільшилася кількість постраждалих до 9 осіб. Рятувальникам вдалося евакуювати 118 мешканців, серед яких чотирьох людей, зокрема дитину, було врятовано безпосередньо з-під завалів. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
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У Сумах тривають роботи з ліквідації наслідків ракетного удару, який стався 30 січня. Ворожа атака припала на один із багатоповерхових житлових будинків, спричинивши значні руйнування.
За попередніми даними, постраждали дев’ять квартир і дванадцять балконів. Рятувальникам вдалося евакуювати 118 мешканців, серед яких чотирьох людей, зокрема дитину, було врятовано безпосередньо з-під завалів.
На місці події діє мобільний пункт незламності, де громадянам надають необхідну допомогу. У ліквідації наслідків залучені психологи та медики ДСНС, а також кінологічні розрахунки. Спеціальна техніка використовується для проведення висотних робіт і розбирання завалів.
Серед постраждалих, за попередньою інформацією, дев’ятеро людей, включаючи дитину. Аварійно-рятувальні заходи тривають, фахівці продовжують працювати на місці атаки, забезпечуючи безпеку та підтримку місцевих жителів.
У Сумах зросла кількість постраждалих до 7 від нічної атаки дроном по житловому будинку30.01.25, 03:26 • 105901 перегляд