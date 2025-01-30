У Сумах зросла кількість постраждалих до 7 від нічної атаки дроном по житловому будинку
Київ • УНН
Внаслідок нічного удару безпілотника по багатоповерхівці у Сумах постраждало 7 мирних жителів, серед них одна дитина. На місці події працюють рятувальники та медики, організовано штаб допомоги постраждалим.
У Сумах зросла кількість постраждалих після удару окупантів. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.
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У результаті обстрілу 7 мирних мешканців, серед яких була дитина, отримали травми.
Наразі на місці події працюють всі відповідні служби. Рятувальники та медики надають допомогу постраждалим, а у дворі будинку організовано штаб для оперативної ліквідації наслідків атаки. Мешканці можуть звертатися туди для отримання необхідної допомоги.
Нагадаємо
Вночі в Сумах сталося чергова терористична атака з боку агресора. Безпілотник супротивника атакував житлову багатоповерхівку.
Унаслідок терористичного удару в Сумах загинула людина - ОВА30.01.25, 02:19 • 34040 переглядiв