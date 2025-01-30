У Сумах зросла кількість постраждалих до 7 від нічної атаки дроном по житловому будинку

У Сумах зросла кількість постраждалих після удару окупантів. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

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У результаті обстрілу 7 мирних мешканців, серед яких була дитина, отримали травми.

Наразі на місці події працюють всі відповідні служби. Рятувальники та медики надають допомогу постраждалим, а у дворі будинку організовано штаб для оперативної ліквідації наслідків атаки. Мешканці можуть звертатися туди для отримання необхідної допомоги.

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