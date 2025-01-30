Унаслідок терористичного удару в Сумах загинула людина - ОВА

У Сумах, на жаль, загинула людина та поранено 3 цивільних. Про це повідомляє Сумська ОВА, передає УНН.

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Згідно з інформацією від начальника Сумської ОВА Володимира Артюха щодо нічного прильоту в місті Суми, одна людина померла, а троє отримали поранення.

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Терористи обстріляли багатоповерховий будинок у Сумах. Серед постраждалих є 7-річна дитина та 18-річний хлопець, котрий перебуває у важкому стані. Всі постраждалі були доставлені до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

На місці працюють рятувальники та відповідні служби.

У Сумах спростували інформацію про загиблого: постраждали 4 людини, серед яких дитина