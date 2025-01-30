В результате террористического удара в Сумах погиб человек - ОВА

В Сумах, к сожалению, погиб человек и ранены 3 гражданских. Об этом сообщает Сумская ОГА, передает УНН.

Детали

Согласно информации от начальника Сумской ОВА Владимира Артюха относительно ночного прилета в городе Сумы, один человек умер, а трое получили ранения.

Напомним

Террористы обстреляли многоэтажный дом в Сумах. Среди пострадавших есть 7-летний ребенок и 18-летний парень, который находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

На месте работают спасатели и соответствующие службы.

В Сумах опровергли информацию о погибшем: пострадали 4 человека, среди которых ребенок