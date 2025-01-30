В результате террористического удара в Сумах погиб человек - ОВА
Киев • УНН
В результате ночного обстрела в Сумах погиб один человек, трое получили ранения. Среди пострадавших 7-летний ребенок и 18-летний парень в тяжелом состоянии.
В Сумах, к сожалению, погиб человек и ранены 3 гражданских. Об этом сообщает Сумская ОГА, передает УНН.
Детали
Согласно информации от начальника Сумской ОВА Владимира Артюха относительно ночного прилета в городе Сумы, один человек умер, а трое получили ранения.
Напомним
Террористы обстреляли многоэтажный дом в Сумах. Среди пострадавших есть 7-летний ребенок и 18-летний парень, который находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
На месте работают спасатели и соответствующие службы.
В Сумах опровергли информацию о погибшем: пострадали 4 человека, среди которых ребенок30.01.25, 02:01 • 2599 просмотров