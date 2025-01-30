В Сумах опровергли информацию о погибшем: пострадали 4 человека, среди которых ребенок

В Сумах в результате террористического удара не подтвердилась информация о гибели человека. Об этом сообщает Сумской городской совет, передает УНН.

Детали

В результате атаки со стороны оккупантов известно, что 4 человека получили травмы, среди которых есть 7-летний ребенок и 18-летний парень, который находится в критическом состоянии.

Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Напомним

Захватчики обстреляли Сумы. Вражеский беспилотник атаковал многоэтажный дом. На месте работают спасатели и соответствующие службы.

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