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В Сумах опровергли информацию о погибшем: пострадали 4 человека, среди которых ребенок

В Сумах опровергли информацию о погибшем: пострадали 4 человека, среди которых ребенок

Киев  •  УНН

 • 2932 просмотра

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В результате атаки российского беспилотника на многоэтажный дом в Сумах пострадали 4 человека, среди них 7-летний ребенок. 18-летний парень находится в критическом состоянии.

В Сумах в результате террористического удара не подтвердилась информация о гибели человека. Об этом сообщает Сумской городской совет, передает УНН.

Детали

В результате атаки со стороны оккупантов известно, что 4 человека получили травмы, среди которых есть 7-летний ребенок и 18-летний парень, который находится в критическом состоянии.

Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Напомним

Захватчики обстреляли Сумы. Вражеский беспилотник атаковал многоэтажный дом. На месте работают спасатели и соответствующие службы.

Ночная атака дроном в Сумах: один человек погиб и один - ранен30.01.25, 01:06 • 5164 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
sumyСумы

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