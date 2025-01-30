В Сумах опровергли информацию о погибшем: пострадали 4 человека, среди которых ребенок
Киев • УНН
В результате атаки российского беспилотника на многоэтажный дом в Сумах пострадали 4 человека, среди них 7-летний ребенок. 18-летний парень находится в критическом состоянии.
В Сумах в результате террористического удара не подтвердилась информация о гибели человека. Об этом сообщает Сумской городской совет, передает УНН.
Детали
В результате атаки со стороны оккупантов известно, что 4 человека получили травмы, среди которых есть 7-летний ребенок и 18-летний парень, который находится в критическом состоянии.
Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
Напомним
Захватчики обстреляли Сумы. Вражеский беспилотник атаковал многоэтажный дом. На месте работают спасатели и соответствующие службы.
Ночная атака дроном в Сумах: один человек погиб и один - ранен30.01.25, 01:06 • 5164 просмотра