Ночная атака дроном в Сумах: один человек погиб и один - ранен

В Сумах беспилотник попал в многоэтажный дом. Об этом сообщает и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, передает УНН.

Детали

Согласно информации, в результате данной вражеской ночной атаки один человек погиб и один человек получил ранения.

Сейчас продолжается спасательная операция.

На месте попадания работают все соответствующие службы.

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