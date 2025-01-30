Ночная атака дроном в Сумах: один человек погиб и один - ранен
Киев • УНН
В Сумах беспилотник атаковал многоэтажный дом, в результате чего один человек погиб и один - получил ранения. На месте работают спасатели и соответствующие службы.
В Сумах беспилотник попал в многоэтажный дом. Об этом сообщает и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, передает УНН.
Детали
Согласно информации, в результате данной вражеской ночной атаки один человек погиб и один человек получил ранения.
Сейчас продолжается спасательная операция.
На месте попадания работают все соответствующие службы.
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