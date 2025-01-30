Нічна атака дроном у Сумах: одна людина загила та одна - поранена

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У Сумах безпілотник влучив у багатоповерховий будинок. Про це повідомляє в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, внаслідок даної ворожої нічної атаки одна людина загинула та одна особа зазнала поранень.

Нині триває рятувальна операція.

На місці влучання працюють усі відповідні служби.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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