Нічна атака дроном у Сумах: одна людина загила та одна - поранена

У Сумах безпілотник влучив у багатоповерховий будинок. Про це повідомляє в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, передає УНН.

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Згідно з інформацією, внаслідок даної ворожої нічної атаки одна людина загинула та одна особа зазнала поранень.

Нині триває рятувальна операція.

На місці влучання працюють усі відповідні служби.

Ворог обстріляв Сумщину: 10 громад під ударом, 131 вибух