Нічна атака дроном у Сумах: одна людина загила та одна - поранена
Київ • УНН
У Сумах безпілотник атакував багатоповерховий будинок, внаслідок чого одна людина загинула та одна - отримала поранення. На місці працюють рятувальники та відповідні служби.
У Сумах безпілотник влучив у багатоповерховий будинок. Про це повідомляє в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, передає УНН.
Деталі
Згідно з інформацією, внаслідок даної ворожої нічної атаки одна людина загинула та одна особа зазнала поранень.
Нині триває рятувальна операція.
На місці влучання працюють усі відповідні служби.
Ворог обстріляв Сумщину: 10 громад під ударом, 131 вибух 30.01.25, 00:36 • 101481 перегляд