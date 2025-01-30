Ворог обстріляв Сумщину: 10 громад під ударом, 131 вибух

Терористи здійснили масований обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Загалом зафіксовано 106 обстрілів, що спричинили 131 вибух. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

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Під вогнем опинилися десять громад: Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська.

Краснопільська громада зазнала атак із застосуванням дронів-камікадзе FPV (12 вибухів), мінометного обстрілу (15 вибухів) та скидання боєприпасів ВОГ з безпілотників (21 вибух).

Есманьська громада постраждала від мінометного вогню (2 вибухи) та скидання ВОГ (5 вибухів).

Середино-Будська громада зазнала артилерійських ударів (3 вибухи), атак FPV дронами (21 вибух) та скидання ВОГ (11 вибухів).

Великописарівська громада постраждала від ударів FPV дронами (2 вибухи) та скидання ВОГ (2 вибухи).

Шалигинська громада зазнала мінометного обстрілу (2 вибухи), атак FPV дронами (4 вибухи) та скидання ВОГ (1 вибух).

Глухівська громада постраждала від ударів FPV дронами (4 вибухи), внаслідок чого поранення отримав місцевий житель, а також пошкоджено два автомобілі.

Білопільська громада зазнала мінометного обстрілу (4 вибухи) та скидання ВОГ (7 вибухів).

Хотінська громада була атакована керованими авіабомбами (2 вибухи), FPV дроном (1 вибух) та артилерією (1 вибух).

Зноб-Новгородська громада постраждала від артилерійських обстрілів (6 вибухів).

Путивльська громада зазнала мінометного обстрілу, під час якого на територію громади впало 5 мін.

Масовані обстріли на Сумщині: п'ятеро поранених та десятки вибухів