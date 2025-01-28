Масовані обстріли на Сумщині: п'ятеро поранених та десятки вибухів

Протягом минулого дня росіяни здійснили 56 обстрілів дев’яти громад Сумщини, внаслідок чого зазнали поранень п’ять цивільних осіб. Про це інформує УНН з посиланням на військову адміністрацію Сумської області в Telegram.

Деталі

За інформацією місцевої влади загалом було зафіксовано 82 вибухи.

Зафіксовано 82 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Путивльська, Глухівська, Середино-Будська громади - йдеться у дописі.

Зазначається, що під ворожу атаку також потрапила Середино-Будська громада.

завдано мінометний обстріл (1 вибух), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), удари FPV дронами (10 вибухів). Внаслідок удару поранення отримала одна цивільна особа - уточнили в Сумській ОВА.

"Юнаківська громада: ворог вдарив КАБами (2 вибухи). Поранення отримали 4 особи", - повідомила місцева адміністрація.

По Краснопільській громаді ворог здійснив удари FPV дронами, 12 вибухів. Внаслідок одного з ударів пошкоджений приватний будинок.

У Глухівській громаді зафіксували пуски КАБ, 3 вибухи.

На Білопільську громаду ворог скинув 20 мін і ВОГ з БпЛА.

По Новослобідській громаді здійснив удар FPV-дроном і мінометний обстріл, 10 вибухів.

По Великописарівській громаді ворог вдарив FPV-дронами і з мінометів, також 10 вибухів.

Хотінська громада зазнала атаки чотирма КАБами.

Путивльську громаду атакував FPV-дрон.

Нагадаємо

27 січня, окупанти атакували Степногірськ Запорізької області. Внаслідок обстрілу поранено чотирьох людей. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

росіяни атакували Куп‘янський район на Харківщині, є постраждала