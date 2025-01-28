Масовані обстріли на Сумщині: п'ятеро поранених та десятки вибухів
Київ • УНН
російські війська здійснили 56 обстрілів дев'яти громад Сумської області, зафіксовано 82 вибухи. Внаслідок атак постраждали п'ять цивільних осіб, пошкоджено приватний будинок.
Протягом минулого дня росіяни здійснили 56 обстрілів дев’яти громад Сумщини, внаслідок чого зазнали поранень п’ять цивільних осіб. Про це інформує УНН з посиланням на військову адміністрацію Сумської області в Telegram.
Деталі
За інформацією місцевої влади загалом було зафіксовано 82 вибухи.
Зафіксовано 82 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Путивльська, Глухівська, Середино-Будська громади
Зазначається, що під ворожу атаку також потрапила Середино-Будська громада.
завдано мінометний обстріл (1 вибух), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), удари FPV дронами (10 вибухів). Внаслідок удару поранення отримала одна цивільна особа
"Юнаківська громада: ворог вдарив КАБами (2 вибухи). Поранення отримали 4 особи", - повідомила місцева адміністрація.
По Краснопільській громаді ворог здійснив удари FPV дронами, 12 вибухів. Внаслідок одного з ударів пошкоджений приватний будинок.
У Глухівській громаді зафіксували пуски КАБ, 3 вибухи.
На Білопільську громаду ворог скинув 20 мін і ВОГ з БпЛА.
По Новослобідській громаді здійснив удар FPV-дроном і мінометний обстріл, 10 вибухів.
По Великописарівській громаді ворог вдарив FPV-дронами і з мінометів, також 10 вибухів.
Хотінська громада зазнала атаки чотирма КАБами.
Путивльську громаду атакував FPV-дрон.
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