росіяни атакували Куп‘янський район на Харківщині, є постраждала

Російські війська вдарили по Кіндрашівці Куп‘янського району, що на Харківщині. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

"Внаслідок ворожого обстрілу постраждала 61-річна жінка. Її стан середній, госпіталізована", - написав Синєгубов.

За його словами, росіяни продовжують тероризувати цивільне населення Харківщини.

Ситуація на Харківщині станом на 27 січня

У селі Мала Данилівка Харківського району о 15:20 26 січня внаслідок збиття безпілотника "Куб" пошкоджено фасадну частину та вікна багатоквартирного будинку, пише Синєгубов.

Водночас у місті Куп'янськ через обстріл пошкоджено 13 приватних будинків, дві господарчі споруди, гараж, автомобіль та лінії електропередач.

Поранення отримала 86-річна жінка.

На Харківському напрямку російські війська чотири рази намагалися штурмувати позиції українських захисників біля Вовчанська. На Куп’янському напрямку протягом доби зафіксовано 11 атак.

Сили оборони стримали противника поблизу Степової Новоселівки, Колісниківки, Глушківки та Загризового.

Нагадаємо

Російські окупанти поступово розширюють плацдарм на західному березі річки Оскіл на Харківщині.