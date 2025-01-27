рф поступово розширює плацдарм на західному березі річки Оскіл – британська розвідка

Російські окупанти поступово розширюють плацдарм на західному березі річки Оскіл на Харківщині. Ворог намагається захопити Дворічне та Західне.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в соцмережі X, пише УНН.

У Харківській області на півночі України російські війська поступово розширюють плацдарм на західному березі річки Оскіл. Плацдарм було створено наприкінці листопада 2024 року, і відтоді російські війська тактично просувалися в цьому районі - йдеться в повідомленні.

Британська розвідка зазначає, що у центрі уваги росії в цьому районі знаходиться місто Дворічна, за яке борються російські та українські сили.

росія також змагається за місто Західне, що за 4 км на захід від Оскілу. росія майже напевно намагається тиснути на логістичний центр Куп'янськ, також розташований на річці Оскіл, приблизно за 12 км на південь від плацдарму. Російські сили вже контролюють лінії постачання на схід і південь від міста та, ймовірно, намагаються взяти під контроль північні маршрути постачання до міста - заявляє Британська розвідка.

Доповнення

16 січня речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявляв, що станом на тоді йшла спроба ліквідації російського так званого "плацдарму" на березі річки Оскіл на Харківщині. Речник тоді заявляв, що це не плацдарм у класичному розумінні, а певна кількість ворога, яка змогла проникнути переправитися за річку й зараз ховаються по посадках. Сили оборони намагаються їх відловити й повністю відновити контроль над узбережжям річки.