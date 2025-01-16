Йде спроба ліквідації російського так званого "плацдарму" на березі річки Оскіл - ОСУВ "Хортиця"

Зараз йде спроба ліквідації російського так званого "плацдарму" на березі річки Оскіл на Харківщині. Це не плацдарм у класичному розумінні, а певна кількість ворога, яка змогла проникнути переправитися за річку й зараз ховаються по посадках. Сили оборони намагаються їх відловити й повністю відновити контроль над узбережжям річки. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

"Спроби окупантів форсувати Оскіл продовжуються постійно, але це водне форсування. У нас у зведеннях фігурують десь за добу від 1 до 3 уражень плавзасобу", - сказав Трегубов.

Він зазначив, що це зазвичай невеликі човни, якими окупанти намагаються переправитися на інший бік.

"Зараз йде спроба ліквідації їхнього плацдарму на березі, але це не плацдарм у класичному розумінні - це скоріш велика кількість людей, які засіли по посадках й по населеним пунктам, тобто це не обладнані позиції, а це певна кількість ворога, яка змогла проникнути переправитися за річку й зараз ховаються по посадках, намагаються якось скоординувати свої дії", - розповів Трегубов.

Він заявив, що Сили оборони намагаються там відловити росіян.

"З іншого боку українські війська намагаються їх там відловити й повністю відновити контроль над узбережжям річки, щоб ми вже не переймалися тим, що якась група може проникнути чи десь сховатися", - сказав Трегубов.

Доповнення

14 січня Трегубов спростовував "великий прорив" росіян за Оскіл.

"Довелося пояснювати людям, що не йшлося про якийсь прорив, а про часткову інфільтрацію окремих загонів, яку зрештою наші ліквідували", - заявляв Трегубов в ефірі телемарафону.

6 січня очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що росіяни намагалися зруйнувати переправу з лівого берега на правий річки Оскіл, чим ускладнили доставку гуманітарних вантажів і евакуаційних заходів.

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