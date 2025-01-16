Йде спроба ліквідації російського так званого "плацдарму" на березі річки Оскіл - ОСУВ "Хортиця"
Київ • УНН
На Харківщині окупанти намагаються переправитися через річку Оскіл на човнах та створити плацдарм. ЗСУ працюють над ліквідацією ворожих груп, що проникли за річку.
Зараз йде спроба ліквідації російського так званого "плацдарму" на березі річки Оскіл на Харківщині. Це не плацдарм у класичному розумінні, а певна кількість ворога, яка змогла проникнути переправитися за річку й зараз ховаються по посадках. Сили оборони намагаються їх відловити й повністю відновити контроль над узбережжям річки. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.
"Спроби окупантів форсувати Оскіл продовжуються постійно, але це водне форсування. У нас у зведеннях фігурують десь за добу від 1 до 3 уражень плавзасобу", - сказав Трегубов.
Він зазначив, що це зазвичай невеликі човни, якими окупанти намагаються переправитися на інший бік.
"Зараз йде спроба ліквідації їхнього плацдарму на березі, але це не плацдарм у класичному розумінні - це скоріш велика кількість людей, які засіли по посадках й по населеним пунктам, тобто це не обладнані позиції, а це певна кількість ворога, яка змогла проникнути переправитися за річку й зараз ховаються по посадках, намагаються якось скоординувати свої дії", - розповів Трегубов.
Він заявив, що Сили оборони намагаються там відловити росіян.
"З іншого боку українські війська намагаються їх там відловити й повністю відновити контроль над узбережжям річки, щоб ми вже не переймалися тим, що якась група може проникнути чи десь сховатися", - сказав Трегубов.
Доповнення
14 січня Трегубов спростовував "великий прорив" росіян за Оскіл.
"Довелося пояснювати людям, що не йшлося про якийсь прорив, а про часткову інфільтрацію окремих загонів, яку зрештою наші ліквідували", - заявляв Трегубов в ефірі телемарафону.
6 січня очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що росіяни намагалися зруйнувати переправу з лівого берега на правий річки Оскіл, чим ускладнили доставку гуманітарних вантажів і евакуаційних заходів.
рф не припиняє спроб просунутися в глиб території на півночі Харківщини - ОВА16.01.25, 15:17 • 25138 переглядiв