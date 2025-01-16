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Идет попытка ликвидации российского так называемого "плацдарма" на берегу реки Оскол - ОСУВ "Хортица"

Идет попытка ликвидации российского так называемого "плацдарма" на берегу реки Оскол - ОСУВ "Хортица"

Киев  •  УНН

 • 980 просмотра

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На Харьковщине оккупанты пытаются переправиться через реку Оскол на лодках и создать плацдарм. ВСУ работают над ликвидацией вражеских групп, проникших за реку.

Сейчас идет попытка ликвидации российского так называемого "плацдарма" на берегу реки Оскол на Харьковщине. Это не плацдарм в классическом понимании, а определенное количество врага, которое смогло проникнуть переправиться за реку и сейчас прячутся по посадкам. Силы обороны пытаются их отловить и полностью восстановить контроль над побережьем реки. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

"Попытки оккупантов форсировать Оскол продолжаются постоянно, но это водное форсирование. У нас в сводках фигурируют где-то за сутки от 1 до 3 поражений плавсредства", - сказал Трегубов.

Он отметил, что это обычно небольшие лодки, которыми оккупанты пытаются переправиться на другую сторону.

"Сейчас идет попытка ликвидации их плацдарма на берегу, но это не плацдарм в классическом понимании - это скорее большое количество людей, которые засели по посадкам и по населенным пунктам, то есть это не оборудованные позиции, а это определенное количество врага, которое смогло проникнуть переправиться за реку и сейчас прячутся по посадкам, пытаются как-то скоординировать свои действия", - рассказал Трегубов.

Он заявил, что Силы обороны пытаются там отловить россиян.

"С другой стороны украинские войска пытаются их там отловить и полностью восстановить контроль над побережьем реки, чтобы мы уже не беспокоились о том, что какая-то группа может проникнуть или где-то спрятаться", - сказал Трегубов.

Дополнение

14 января Трегубов опровергал "большой прорыв" россиян за Оскол.

"Пришлось объяснять людям, что речь не шла о каком-то прорыве, а о частичной инфильтрации отдельных отрядов, которую в итоге наши ликвидировали", - заявлял Трегубов в эфире телемарафона.

6 января глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что россияне пытались разрушить переправу с левого берега на правый реки Оскол, чем затруднили доставку гуманитарных грузов и эвакуационных мероприятий.

рф не прекращает попыток продвинуться в глубь территории на севере Харьковщины - ОВА16.01.25, 15:17 • 16318 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
kharkivХарьков

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