Идет попытка ликвидации российского так называемого "плацдарма" на берегу реки Оскол - ОСУВ "Хортица"
Киев • УНН
На Харьковщине оккупанты пытаются переправиться через реку Оскол на лодках и создать плацдарм. ВСУ работают над ликвидацией вражеских групп, проникших за реку.
Сейчас идет попытка ликвидации российского так называемого "плацдарма" на берегу реки Оскол на Харьковщине. Это не плацдарм в классическом понимании, а определенное количество врага, которое смогло проникнуть переправиться за реку и сейчас прячутся по посадкам. Силы обороны пытаются их отловить и полностью восстановить контроль над побережьем реки. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.
"Попытки оккупантов форсировать Оскол продолжаются постоянно, но это водное форсирование. У нас в сводках фигурируют где-то за сутки от 1 до 3 поражений плавсредства", - сказал Трегубов.
Он отметил, что это обычно небольшие лодки, которыми оккупанты пытаются переправиться на другую сторону.
"Сейчас идет попытка ликвидации их плацдарма на берегу, но это не плацдарм в классическом понимании - это скорее большое количество людей, которые засели по посадкам и по населенным пунктам, то есть это не оборудованные позиции, а это определенное количество врага, которое смогло проникнуть переправиться за реку и сейчас прячутся по посадкам, пытаются как-то скоординировать свои действия", - рассказал Трегубов.
Он заявил, что Силы обороны пытаются там отловить россиян.
"С другой стороны украинские войска пытаются их там отловить и полностью восстановить контроль над побережьем реки, чтобы мы уже не беспокоились о том, что какая-то группа может проникнуть или где-то спрятаться", - сказал Трегубов.
Дополнение
14 января Трегубов опровергал "большой прорыв" россиян за Оскол.
"Пришлось объяснять людям, что речь не шла о каком-то прорыве, а о частичной инфильтрации отдельных отрядов, которую в итоге наши ликвидировали", - заявлял Трегубов в эфире телемарафона.
6 января глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что россияне пытались разрушить переправу с левого берега на правый реки Оскол, чем затруднили доставку гуманитарных грузов и эвакуационных мероприятий.
рф не прекращает попыток продвинуться в глубь территории на севере Харьковщины - ОВА16.01.25, 15:17 • 16318 просмотров