рф не прекращает попыток продвинуться в глубь территории на севере Харьковщины - ОВА
Киев • УНН
Оккупанты совершили четыре неудачные попытки продвинуться вглубь территории на севере Харьковщины. На Купянском направлении продолжаются тяжелые бои.
Российские оккупанты не прекращают попыток продвинуться в глубь территории на севере Харьковщины. На Купянском направлении продолжаются тяжелые боевые действия. Об этом заявил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает УНН.
"По Харьковскому направлению на севере нашей территории враг не прекращает попыток продвинуться в глубь нашей территории. За сутки зафиксировали четыре такие попытки, четыре боестолкновения. Все они были не успешными. Традиционно на Купянском направлении более тяжелые боевые действия продолжаются и сейчас так же враг пытается продвигаться в глубь нашей территории", - рассказал Синегубов.
По его словам, украинские военные защищают территорию, сдерживают россиян, наносят врагу довольно значительные потери среди живой силы.
Дополнение
9 января начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин заявлял, что ситуация возле Купянска на Харьковщине очень сложная, до линии фронта от города - всего 2 километра.