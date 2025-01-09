Від фронту до Куп'янська 2 км, ситуація "дуже складна" - глава МВА

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Російські війська проводять активні штурмові дії поблизу Куп'янська, намагаючись вийти до траси Сватове-Куп'янськ. Критична ситуація у Дворічній, де ворог прагне створити плацдарм на правому березі Осколу.

Ситуація біля Куп’янська на Харківщині дуже складна, до лінії фронту від міста - всього 2 кілометри. "Вкрай складна ситуація" наразі в Дворічній, армія рф фактично намагається там закріпитись. Про це розповів начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін у четвер в ефірі телемарафону, передає УНН

"Дуже складна, два кілометри лінія фронту від межі міста. Ворог постійно намагається здійснювати штурмові дії. За вчора було понад 12 штурмових дій по напрямку Петропавлівка-Голубівка - це напрямок центральної частини міста Куп’янськ. Ворог намагається вийти на основну трасу Сватове-Куп’янськ, щоб потім вийти на лівий берег самого міста Куп'янськ. Також дуже складна ситуація на напрямку Загризове-Лозова-Кругляківка. Там ворог постійно проводить штурмові дій , і постійно намагається теж вийти лівий берег річки Оскіл", - додав Беседін.

За його словами, "вкрай складна ситуація", яка несе великі загрози не тільки для Куп'янська, а і для Вовчанська, це Дворічанський напрямок. Там ворог фактично намагається закріпитись в Дворічній, на правому березі річки Оскол і збільшити свій плацдарм. 

Якщо йому вдасться це зробити і перекинути техніку  на правий берег, то буде загроза заходження в тил і на Вовчанський напрямок і безпосередньо міста Куп'янськ

- зауважив Беседін. 

Доповнення 

За даними Генштабу, минулої доби, 8 січня, на Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Загризового та в напрямку Петропавлівки.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
kharkivХарків

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