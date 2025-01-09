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От фронта до Купянска 2 км, ситуация "очень сложная" - глава МВА

От фронта до Купянска 2 км, ситуация "очень сложная" - глава МВА

Киев  •  УНН

 • 6255 просмотра

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Российские войска проводят активные штурмовые действия вблизи Купянска, пытаясь выйти к трассе Сватово-Купянск. Критическая ситуация в Двуречной, где враг стремится создать плацдарм на правом берегу Оскола.

Ситуация вокруг Купянска в Харьковской области очень сложная, до линии фронта от города всего 2 километра. "Крайне сложная ситуация" сейчас в Двуречной, российская армия фактически пытается там закрепиться. Об этом рассказал начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в четверг в эфире телемарафона, передает УНН.

"Очень сложная, два километра линия фронта от границы города. Враг постоянно пытается совершать штурмовые действия. За вчерашний день было более 12 штурмовых действий в направлении Петропавловка-Голубовка - это направление центральной части города Купянск. Враг пытается выйти на основную трассу Сватово-Купянск, чтобы затем выйти на левый берег самого города Купянск. Также очень сложная ситуация в направлении Загризово-Лозовая-Круглякивка. Там враг постоянно проводит штурмовые действия и постоянно пытается также выйти на левый берег реки Оскол", - добавил Беседин.

По его словам, "крайне сложная ситуация", которая несет большие угрозы не только для Купянска, но и для Волчанска, это направление Двуречной. Там враг фактически пытается закрепиться в Двуречной, на правом берегу реки Оскол и увеличить свой плацдарм.

Если ему удастся это сделать и переправить технику на правый берег, то будет угроза выхода в тыл и на Волчанское направление, и непосредственно города Купянск

- отметил Беседин.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 8 января, на Купянском направлении произошло 12 атак захватчиков. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника недалеко от Голубовки, Загризового и в направлении Петропавловки.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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