От фронта до Купянска 2 км, ситуация "очень сложная" - глава МВА
Киев • УНН
Российские войска проводят активные штурмовые действия вблизи Купянска, пытаясь выйти к трассе Сватово-Купянск. Критическая ситуация в Двуречной, где враг стремится создать плацдарм на правом берегу Оскола.
Ситуация вокруг Купянска в Харьковской области очень сложная, до линии фронта от города всего 2 километра. "Крайне сложная ситуация" сейчас в Двуречной, российская армия фактически пытается там закрепиться. Об этом рассказал начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в четверг в эфире телемарафона, передает УНН.
"Очень сложная, два километра линия фронта от границы города. Враг постоянно пытается совершать штурмовые действия. За вчерашний день было более 12 штурмовых действий в направлении Петропавловка-Голубовка - это направление центральной части города Купянск. Враг пытается выйти на основную трассу Сватово-Купянск, чтобы затем выйти на левый берег самого города Купянск. Также очень сложная ситуация в направлении Загризово-Лозовая-Круглякивка. Там враг постоянно проводит штурмовые действия и постоянно пытается также выйти на левый берег реки Оскол", - добавил Беседин.
По его словам, "крайне сложная ситуация", которая несет большие угрозы не только для Купянска, но и для Волчанска, это направление Двуречной. Там враг фактически пытается закрепиться в Двуречной, на правом берегу реки Оскол и увеличить свой плацдарм.
Если ему удастся это сделать и переправить технику на правый берег, то будет угроза выхода в тыл и на Волчанское направление, и непосредственно города Купянск
Дополнение
По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 8 января, на Купянском направлении произошло 12 атак захватчиков. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника недалеко от Голубовки, Загризового и в направлении Петропавловки.