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192 бої за добу: де на фронті найгарячіше та що відбувається на курщині

Київ • УНН

 • 26539 перегляди

На фронті зафіксовано 192 бойових зіткнення, найбільше - на курщині, Покровському та Курахівському напрямках. Противник завдав 35 авіаударів та здійснив понад 5000 обстрілів, використовуючи 2333 дрони-камікадзе.

192 бої сталося на фронті минулої доби, найбільше - на курщині, на Покровському та Курахівському напрямках, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні, пише УНН.

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи їм значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 192 бойових зіткнення

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 35 авіаційних ударів, скинувши 62 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, зокрема 144 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 2333 дрони-камікадзе.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони, як вказано, уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління, пункт управління БпЛА, два склади та сім інших важливих об’єктів противника.

Ситуація за напрямками, як повідомляється, така: 

На Харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших захисників в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Загризового та в напрямку Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Надії, Копанок, Новоєгорівки, Іванівки та Тернів.

На Сіверському напрямку впродовж доби ворог здійснив дві спроби наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки, атаки відбиті українськими підрозділами.

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у районі населеного пункту Біла Гора.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік населених пунктів Торецьк та Диліївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Миролюбівка, Баранівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звірове, Новий Труд, Котлине та Надіївка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 38 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Дачного, Курахового, Шевченка, Петропавлівки, Слов’янки та Ясенового.

На Времівському напрямку противник здійснив 16 штурмів наших позицій в районах Новосілки, Костянтинопольського, Янтарного та в напрямку Костянтинополя.

Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території, успішно відбили три штурмові дії ворога на Придніпровському напрямку.

На інших напрямках минулої доби агресор активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"В Курській області українські оборонці відбили 48 атак загарбників, боєзіткнення не припиняються", - ідеться у зведенні.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Ще на 1430 окупантів зменшилася російська армія: Генштаб оновив дані про втрати ворога09.01.25, 07:35 • 34837 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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