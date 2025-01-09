192 боя за сутки: где на фронте горячее всего и что происходит на курщине

192 боя произошло на фронте за прошедшие сутки, больше всего - на курщине, на Покровском и Кураховском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке, пишет УНН.

Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося им значительные потери. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 192 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 35 авиационных ударов, сбросив 62 КАБ. Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов, в том числе 144 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2333 дрона-камикадзе.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны, как указано, поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, пункт управления БпЛА, два склада и семь других важных объектов противника.

Ситуация по направлениям, как сообщается, такова:

На Харьковском направлении враг четыре раза штурмовал позиции наших защитников в районе Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло 12 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Голубовки, Загрызово и в направлении Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Надежды, Копанок, Новоегоровки, Ивановки и Тернов.

На Сиверском направлении в течение суток враг совершил две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки, атаки отражены украинскими подразделениями.

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в районе населенного пункта Белая Гора.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку населенных пунктов Торецк и Дилиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Барановка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Зверево, Новый Труд, Котлино и Надиевка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 38 российских атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Дачного, Курахово, Шевченко, Петропавловки, Славянки и Ясенового.

На Времовском направлении противник совершил 16 штурмов наших позиций в районах Новоселки, Константинопольского, Янтарного и в направлении Константинополя.

Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории, успешно отбили три штурмовые действия врага на Приднепровском направлении.

На других направлениях за прошедшие сутки агрессор активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"В Курской области украинские защитники отбили 48 атак захватчиков, боестолкновения не прекращаются", - говорится в сводке.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

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