Еще на 1430 оккупантов уменьшилась российская армия: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал потери российских оккупантов за минувшие сутки. Уничтожено 1430 военных, 17 танков, 16 боевых бронированных машин и другую технику врага.
За сутки украинские защитники уничтожили 1430 оккупантов, 17 вражеских танков, 16 боевых бронированных машин. Потери врага обнародовал утром 9 января Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 803100 (+1430) человек,
- танков - 9731 (+17) ед,
- боевых бронированных машин - 20221 (+16) ед,
- артиллерийских систем - 21765 (+36) ед,
- РСЗО - 1260 (+0) ед,
- средств ППО - 1038 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 21813 (+86) ед,
- крылатых ракет - 3014 (+0) ед,
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 33387 (+80) ед,
- специальной техники - 3686 (+5) ед.
Данные уточняются.