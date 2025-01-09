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Еще на 1430 оккупантов уменьшилась российская армия: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще на 1430 оккупантов уменьшилась российская армия: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

 • 9616 просмотра

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Генштаб ВСУ обнародовал потери российских оккупантов за минувшие сутки. Уничтожено 1430 военных, 17 танков, 16 боевых бронированных машин и другую технику врага.

За сутки украинские защитники уничтожили 1430 оккупантов, 17 вражеских танков, 16 боевых бронированных машин. Потери врага обнародовал утром 9 января Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.01.25 ориентировочно составили:

-  личного состава - около 803100 (+1430) человек,

-  танков - 9731 (+17) ед,

-  боевых бронированных машин - 20221 (+16) ед,

-  артиллерийских систем - 21765 (+36) ед,

-  РСЗО - 1260 (+0) ед,

-  средств ППО - 1038 (+0) ед,

-  самолетов - 369 (+0) ед,

-  вертолетов - 331 (+0) ед,

-  БПЛА оперативно-тактического уровня - 21813 (+86) ед,

-   крылатых ракет - 3014 (+0) ед,

-   кораблей/катеров - 28 (+0) ед,

-   подводных лодок - 1 (+0) ед,

-   автомобильной техники и автоцистерн - 33387 (+80) ед,

-   специальной техники - 3686 (+5) ед.

Данные уточняются.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
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