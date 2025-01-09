Ще на 1430 окупантів зменшилася російська армія: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати російських окупантів за минулу добу. Знищено 1430 військових, 17 танків, 16 бойових броньованих машин та іншу техніку ворога.
За добу українські захисники знищили 1430 окупантів, 17 ворожих танків, 16 бойових броньованих машин. Втрати ворога оприлюднив вранці 9 січня Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.25 орієнтовно склали:
· особового складу ‒ близько 803100 (+1430) осіб,
· танків ‒ 9731 (+17) од,
· бойових броньованих машин ‒ 20221 (+16) од,
· артилерійських систем – 21765 (+36) од,
· РСЗВ – 1260 (+0) од,
· засобів ППО ‒ 1038 (+0) од,
· літаків – 369 (+0) од,
· гелікоптерів – 331 (+0) од,
· БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21813 (+86) од,
· крилатих ракет ‒ 3014 (+0) од,
· кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
· підводних човнів – 1 (+0) од,
· автомобільної техніки та автоцистерн – 33387 (+80) од,
· спеціальної техніки ‒ 3686 (+5) од.
Дані уточнюються.