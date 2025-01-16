рф не припиняє спроб просунутися в глиб території на півночі Харківщини - ОВА

Російські окупанти не припиняють спроб просунутися в глиб території на півночі Харківщини. На Куп'янському напрямку тривають важкі бойові дії. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

"По Харківському напрямку на півночі нашої території ворог не припиняє спроб просунутися в глиб нашої території. За добу зафіксували чотири такі спроби, чотири боєзіткнення. Всі вони були не успішними. Традиційно на Куп'янському напрямку більш важкі бойові дії тривають й зараз так само ворог намагається просуватися в глиб нашої території", - розповів Синєгубов.

За його словами, українські військові боронять територію, стримують росіян, завдають ворогу досить значні втрати серед живої сили.

Доповнення

9 січня начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін заявляв, що ситуація біля Куп’янська на Харківщині дуже складна, до лінії фронту від міста - всього 2 кілометри.