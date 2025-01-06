росіяни вночі спробували зруйнувати переправу у Харківській області - ОВА

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Київ • УНН

 • 22855 перегляди

Окупанти намагалися зруйнувати цивільну переправу через річку Оскіл у Харківській області. Атака ускладнила доставку гуманітарної допомоги та евакуацію місцевих жителів.

Цієї ночі росіяни намагалися зруйнувати переправу з лівого берега на правий річки Оскіл, чим ускладнили доставку гуманітарних вантажів і евакуаційних заходів. Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

На Харківському напрямку фронт у нас незмінний. Були атаки ворожі, всі вони відбиті. На Куп’янському напрямку ситуація більш важка. Там ворог сьогодні вночі намагався зруйнувати транспортну цивільну інфраструктуру, логістичну. Фактично переправу з лівого берега (річки Оскіл - ред.) на правий, чим ускладнив і доставку гуманітарних вантажів, і евакуаційних заходів. Наразі працюємо над відновленням. Однак ця робота у нас постійна, тому що ворог намагається руйнувати нашу логістику чи не щодня

- сказав Синєгубов.

Нагадаємо

Російські війська зранку 6 січня обстріляли село Орішанка у Харківській області з РСЗВ "Торнадо", є пошкодження.

Російські окупанти продовжують активно наступати піхотою на Харківщині. Вони можуть собі дозволити запустити на штурмові дії до 100 осіб, які йдуть хвилями.

Павло Башинський

Павло Башинський

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