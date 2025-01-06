росіяни вночі спробували зруйнувати переправу у Харківській області - ОВА

Цієї ночі росіяни намагалися зруйнувати переправу з лівого берега на правий річки Оскіл, чим ускладнили доставку гуманітарних вантажів і евакуаційних заходів. Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

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На Харківському напрямку фронт у нас незмінний. Були атаки ворожі, всі вони відбиті. На Куп’янському напрямку ситуація більш важка. Там ворог сьогодні вночі намагався зруйнувати транспортну цивільну інфраструктуру, логістичну. Фактично переправу з лівого берега (річки Оскіл - ред.) на правий, чим ускладнив і доставку гуманітарних вантажів, і евакуаційних заходів. Наразі працюємо над відновленням. Однак ця робота у нас постійна, тому що ворог намагається руйнувати нашу логістику чи не щодня