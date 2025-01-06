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россияне ночью попытались разрушить переправу в Харьковской области - ОВА

россияне ночью попытались разрушить переправу в Харьковской области - ОВА

Киев  •  УНН

 • 8120 просмотра

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Оккупанты пытались разрушить гражданскую переправу через реку Оскол в Харьковской области. Атака усложнила доставку гуманитарной помощи и эвакуацию местных жителей.

Этой ночью россияне пытались разрушить переправу с левого берега на правый реки Оскол, чем усложнили доставку гуманитарных грузов и эвакуационных мероприятий. Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении фронт у нас неизменный. Были атаки вражеские, все они отбиты. На Купянском направлении ситуация более тяжелая. Там враг сегодня ночью пытался разрушить транспортную гражданскую инфраструктуру, логистическую. Фактически переправу с левого берега (реки Оскол - ред.) на правый, чем усложнил и доставку гуманитарных грузов, и эвакуационных мероприятий. Сейчас работаем над восстановлением. Однако эта работа у нас постоянная, потому что враг пытается разрушать нашу логистику чуть ли не ежедневно

- сказал Синегубов.

Напомним

Российские войска утром 6 января обстреляли село Орешанка в Харьковской области из РСЗО "Торнадо", есть повреждения.

Российские оккупанты продолжают активно наступать пехотой на Харьковщине. Они могут себе позволить запустить на штурмовые действия до 100 человек, которые идут волнами.

Павел Башинский

Павел Башинский

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