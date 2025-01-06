россияне ночью попытались разрушить переправу в Харьковской области - ОВА
Киев • УНН
Оккупанты пытались разрушить гражданскую переправу через реку Оскол в Харьковской области. Атака усложнила доставку гуманитарной помощи и эвакуацию местных жителей.
Этой ночью россияне пытались разрушить переправу с левого берега на правый реки Оскол, чем усложнили доставку гуманитарных грузов и эвакуационных мероприятий. Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении фронт у нас неизменный. Были атаки вражеские, все они отбиты. На Купянском направлении ситуация более тяжелая. Там враг сегодня ночью пытался разрушить транспортную гражданскую инфраструктуру, логистическую. Фактически переправу с левого берега (реки Оскол - ред.) на правый, чем усложнил и доставку гуманитарных грузов, и эвакуационных мероприятий. Сейчас работаем над восстановлением. Однако эта работа у нас постоянная, потому что враг пытается разрушать нашу логистику чуть ли не ежедневно
Напомним
Российские войска утром 6 января обстреляли село Орешанка в Харьковской области из РСЗО "Торнадо", есть повреждения.
Российские оккупанты продолжают активно наступать пехотой на Харьковщине. Они могут себе позволить запустить на штурмовые действия до 100 человек, которые идут волнами.