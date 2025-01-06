росіяни вранці атакували Харківщину з "Торнадо": що відомо про наслідки
Київ • УНН
Окупанти обстріляли село Орішанка з РСЗВ "Торнадо", пошкодивши будинки та інфраструктуру. Також зафіксовано атаки дронів-камікадзе у Харкові та авіабомб у Богодухівському районі.
Російські війська зранку 6 січня обстріляли село Орішанка у Харківській області з РСЗВ "Торнадо", є пошкодження. Про це повідомили у Харківській ОВА, передає УНН.
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"Сьогодні з 09:15 до 09:40 ворог із застосуванням РСЗВ "Торнадо" завдав ударів поблизу села Орішанка Богодухівського району. За попередніми даними, пошкоджено три приватні будинки, господарські споруди, газо- та енергомережі. Інформація про постраждалих не надходила", - повідомили в ОВА у Telegram.
Доповнення
За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, російські війська здійснили низку атак на Харківщині за останню добу, завдавши шкоди цивільним об'єктам та інфраструктурі.
У Харкові, у Холодногірському районі, о 16:42 на дах адміністративної будівлі одного з підприємств упав дрон-камікадзе "Молнія-1". Він не вибухнув, однак пошкодив дах. Постраждалих немає. У Київському районі міста о 15:15 інший безпілотник цієї ж моделі пошкодив скління трьох приватних будинків і автомобіль, зазначив голова ОВА.
У селі Турове Богодухівського району о 23:40 дві керовані авіабомби зруйнували один приватний будинок і пошкодили ще вісім будівель разом із господарськими спорудами. У цьому ж районі, в селі Олександрівка, о 12:20 атака чотирьох FPV-дронів завдала шкоди одному будинку. Аналогічна атака о 09:50 зафіксована в селі Відродженівське, де також пошкоджено приватний будинок.
Куп’янський район теж постраждав від дій окупантів. Об 11:00 напередодні артилерійський обстріл у селі Ківшарівка пошкодив автомобіль швидкої допомоги.
Нагадаємо
Російські окупанти продовжують активно наступати піхотою на Харківщині.