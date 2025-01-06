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россияне утром атаковали Харьковскую область из "Торнадо": что известно о последствиях

россияне утром атаковали Харьковскую область из "Торнадо": что известно о последствиях

Киев  •  УНН

 • 5354 просмотра

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Оккупанты обстреляли село Орешанка из РСЗО «Торнадо», повредив дома и инфраструктуру. Также зафиксированы атаки дронов-камикадзе в Харькове и авиабомб в Богодуховском районе.

Российские войска утром 6 января обстреляли село Орешанка в Харьковской области из РСЗО "Торнадо", есть повреждения. Об этом сообщили в Харьковской ОВА, передает УНН.

Детали

"Сегодня с 09:15 до 09:40 враг с применением РСЗО "Торнадо" нанес удары вблизи села Орешанка Богодуховского района. По предварительным данным, повреждены три частных дома, хозяйственные постройки, газо- и энергосети. Информация о пострадавших не поступала", - сообщили в ОВА в Telegram.

Дополнение

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, российские войска совершили ряд атак в Харьковской области за последние сутки, нанеся ущерб гражданским объектам и инфраструктуре.

В Харькове, в Холодногорском районе, в 16:42 на крышу административного здания одного из предприятий упал дрон-камикадзе "Молния-1". Он не взорвался, однако повредил крышу. Пострадавших нет. В Киевском районе города в 15:15 другой беспилотник этой же модели повредил остекление трех частных домов и автомобиль, отметил глава ОВА.

В селе Турово Богодуховского района в 23:40 две управляемые авиабомбы разрушили один частный дом и повредили еще восемь зданий вместе с хозяйственными постройками. В этом же районе, в селе Александровка, в 12:20 атака четырех FPV-дронов нанесла ущерб одному дому. Аналогичная атака в 09:50 зафиксирована в селе Возрожденовское, где также поврежден частный дом.

Купянский район тоже пострадал от действий оккупантов. В 11:00 накануне артиллерийский обстрел в селе Ковшаровка повредил автомобиль скорой помощи.

Напомним

Российские оккупанты продолжают активно наступать пехотой на Харьковщине.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Война
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