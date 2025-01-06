Окупанти продовжують активно наступати піхотою на Харківщині - Волохов

Російські окупанти продовжують активно наступати піхотою на Харківщині. Вони можуть собі дозволити запустити на штурмові дії до 100 осіб, які йдуть хвилями.

Про це повідомив командир підрозділу "Терра" у складі 3 ОШБр Микола Волохов в ефірі телемарафону, передає УНН.

В зоні відповідальності 3-ї окремої штурмової бригади на Харківщині не здано жодного метра української землі. Ми стійко тримаємо оборону. Ворог продовжує активно наступати піхотою, погода така зараз, що бронетехніку застосовувати важко, вони намагаються, але там де ми працюємо своїми FPV-дронами, це дуже важко робити, тому що все, що їздить, воно згорає

Також він зазначив, що росіяни можуть собі дозволити запустити на штурмові дії до 100 осіб.

Звичайно не кожен день по 100 осіб вони втрачають, але до 100 осіб вони можуть собі дозволити запустити на штурмові дії, хвилями вони йдуть, хвилею за хвилею. Мета таких штурмів - це виснажити нашу оборону, зробити так, щоб у наших хлопців закінчилися боєприпаси й так хвилею за хвилею досягти свого результату