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Окупанти продовжують активно наступати піхотою на Харківщині - Волохов

Київ • УНН

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Командир підрозділу "Терра" повідомив про активні піхотні атаки окупантів на Харківському напрямку. Ворог намагається виснажити українську оборону хвилями штурмів, але ЗСУ успішно тримають позиції.

Російські окупанти продовжують активно наступати піхотою на Харківщині. Вони можуть собі дозволити запустити на штурмові дії до 100 осіб, які йдуть хвилями.

Про це повідомив командир підрозділу "Терра" у складі 3 ОШБр Микола Волохов в ефірі телемарафону, передає УНН.

В зоні відповідальності 3-ї окремої штурмової бригади на Харківщині не здано жодного метра української землі. Ми стійко тримаємо оборону. Ворог продовжує активно наступати піхотою, погода така зараз, що бронетехніку застосовувати важко, вони намагаються, але там де ми працюємо своїми FPV-дронами, це дуже важко робити, тому що все, що їздить, воно згорає

- розповів Волохов.

Також він зазначив, що росіяни можуть собі дозволити запустити на штурмові дії до 100 осіб.

Звичайно не кожен день по 100 осіб вони втрачають, але до 100 осіб вони можуть собі дозволити запустити на штурмові дії, хвилями вони йдуть, хвилею за хвилею. Мета таких штурмів - це виснажити нашу оборону, зробити так, щоб у наших хлопців закінчилися боєприпаси й так хвилею за хвилею досягти свого результату

- сказав Волохов.

Доповнення

Офіцер відділення комунікацій 116-ї окремої механізованої бригади Андрій Рубцов повідомляв 1 січня, що українські військові спостерігають спроби ворога на надувних човнах переправлятися через річку Оскіл на Харківщині. Проте ці спроби невдалі.

1 січня очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначав, що роботи щодо посилення оборони Ізюма та Балаклії, а саме побудова фортифікаційних споруд, кругової оборони міст, йдуть за планом. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
3-ia-shturmova-bryhada3-я штурмова бригада
ukrainaУкраїна
kharkivХарків

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