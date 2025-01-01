росіяни пробують переправлятися через річку Оскіл на Харківщині

Українські військові спостерігають спроби ворога на надувних човнах переправлятися через річку Оскіл на Харківщині. Проте ці спроби невдалі. Про це заявив офіцер відділення комунікацій 116-ї окремої механізованої бригади Андрій Рубцов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Ми спостерігаємо спроби ворога переправлятися через річку Оскіл. Для цього він застосовує надувні човни, але з огляду на те, що наші пілоти БПЛА активно працюють ці їх спроби залишаються невдалими, тому що аеророзвідка визначає ці спроби та намагання противника, а наші пілоти, бомбери знищують ці човни та особовий склад - розповів Рубцов.

Доповнення

В грудні 2024 року Генштаб повідомляв, що правий берег Осколу на Харківщині перебуває під контролем Сил оборони.