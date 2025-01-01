россияне пробуют переправляться через реку Оскол на Харьковщине
Киев • УНН
Украинские военные фиксируют попытки российских сил переправиться через реку Оскол на Харьковщине с помощью надувных лодок. Благодаря работе украинских БПЛА все попытки противника остаются неудачными.
Украинские военные наблюдают попытки врага на надувных лодках переправляться через реку Оскол на Харьковщине. Однако эти попытки неудачные. Об этом заявил офицер отделения коммуникаций 116-й отдельной механизированной бригады Андрей Рубцов в эфире телемарафона, передает УНН.
Мы наблюдаем попытки врага переправляться через реку Оскол. Для этого он применяет надувные лодки, но учитывая то, что наши пилоты БПЛА активно работают, эти их попытки остаются неудачными, потому что аэроразведка определяет эти попытки и попытки противника, а наши пилоты, бомберы уничтожают эти лодки и личный состав
Дополнение
В декабре 2024 года Генштаб сообщал, что правый берег Оскола на Харьковщине находится под контролем Сил обороны.