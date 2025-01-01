россияне пробуют переправляться через реку Оскол на Харьковщине

Украинские военные наблюдают попытки врага на надувных лодках переправляться через реку Оскол на Харьковщине. Однако эти попытки неудачные. Об этом заявил офицер отделения коммуникаций 116-й отдельной механизированной бригады Андрей Рубцов в эфире телемарафона, передает УНН.

Мы наблюдаем попытки врага переправляться через реку Оскол. Для этого он применяет надувные лодки, но учитывая то, что наши пилоты БПЛА активно работают, эти их попытки остаются неудачными, потому что аэроразведка определяет эти попытки и попытки противника, а наши пилоты, бомберы уничтожают эти лодки и личный состав - рассказал Рубцов.

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В декабре 2024 года Генштаб сообщал, что правый берег Оскола на Харьковщине находится под контролем Сил обороны.