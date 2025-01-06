Оккупанты продолжают активно наступать пехотой на Харьковщине - Волохов

Российские оккупанты продолжают активно наступать пехотой на Харьковщине. Они могут себе позволить запустить на штурмовые действия до 100 человек, которые идут волнами.

Об этом сообщил командир подразделения «Терра» в составе 3 ОШБр Николай Волохов в эфире телемарафона, передает УНН.

В зоне ответственности 3-й отдельной штурмовой бригады на Харьковщине не сдано ни одного метра украинской земли. Мы стойко держим оборону. Враг продолжает активно наступать пехотой, погода такая сейчас, что бронетехнику применять трудно, они пытаются, но там где мы работаем своими FPV-дронами, это очень трудно делать, потому что все, что ездит, оно сгорает

Также он отметил, что россияне могут себе позволить запустить на штурмовые действия до 100 человек.

Конечно не каждый день по 100 человек они теряют, но до 100 человек они могут себе позволить запустить на штурмовые действия, волнами они идут, волной за волной. Цель таких штурмов - это истощить нашу оборону, сделать так, чтобы у наших ребят закончились боеприпасы и так волной за волной достичь своего результата