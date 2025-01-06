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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты продолжают активно наступать пехотой на Харьковщине - Волохов

Оккупанты продолжают активно наступать пехотой на Харьковщине - Волохов

Киев  •  УНН

 • 4837 просмотра

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Командир подразделения «Терра» сообщил об активных пехотных атаках оккупантов на Харьковском направлении. Враг пытается истощить украинскую оборону волнами штурмов, но ВСУ успешно держат позиции.

Российские оккупанты продолжают активно наступать пехотой на Харьковщине. Они могут себе позволить запустить на штурмовые действия до 100 человек, которые идут волнами.

Об этом сообщил командир подразделения «Терра» в составе 3 ОШБр Николай Волохов в эфире телемарафона, передает УНН.

В зоне ответственности 3-й отдельной штурмовой бригады на Харьковщине не сдано ни одного метра украинской земли. Мы стойко держим оборону. Враг продолжает активно наступать пехотой, погода такая сейчас, что бронетехнику применять трудно, они пытаются, но там где мы работаем своими FPV-дронами, это очень трудно делать, потому что все, что ездит, оно сгорает

- рассказал Волохов.

Также он отметил, что россияне могут себе позволить запустить на штурмовые действия до 100 человек.

Конечно не каждый день по 100 человек они теряют, но до 100 человек они могут себе позволить запустить на штурмовые действия, волнами они идут, волной за волной. Цель таких штурмов - это истощить нашу оборону, сделать так, чтобы у наших ребят закончились боеприпасы и так волной за волной достичь своего результата

- сказал Волохов.

Дополнение

Офицер отделения коммуникаций 116-й отдельной механизированной бригады Андрей Рубцов сообщал 1 января, что украинские военные наблюдают попытки врага на надувных лодках переправляться через реку Оскол на Харьковщине. Однако эти попытки неудачные.

1 января глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отмечал, что работы по усилению обороны Изюма и Балаклеи, а именно построение фортификационных сооружений, круговой обороны городов, идут по плану. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
3-ya-shturmovaya-brigada3-я штурмовая бригада
ukrainaУкраина
kharkivХарьков