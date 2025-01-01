Синєгубов про посилення оборони Ізюма та Балаклії: роботи йдуть за планом

Роботи щодо посилення оборони Ізюма та Балаклії, а саме побудова фортифікаційних споруд, кругової оборони міст, йдуть за планом. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Синєгубов прокоментував посилення оборони Ізюма та Балаклія.

"Це планові заходи, які вживаються наразі для того, щоб враховувати лінії фронту, можливо зміну напрямку руху ворога й в принципі його пріорітет на лінії фронту, тому на черзі побудова фортифікаційних споруд, це кругова оборона міст Балаклія та Ізюм", - розповів Синєгубов.

Він заявив, що не може коментувати на якому етапі роботи.

"Не можу коментувати на якому етапі. Скажемо так, що адміністрація виконує покладені на неї завдання, однак там звичайно, що частину робіт виконують самі військові. Я скажу, що там роботи йдуть за планом й повністю контролюються нашими військовими", - заявив Синєгубов.

Контекст

Як повідомляло медіа "Слобідський край", начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявляв 26 грудня, що у Харківській області зміцнюють оборону Балаклії та Ізюма. За його словами, укріплення Балаклії та Ізюма дозволить підвищити рівень захисту місцевого населення та стримати можливу загрозу.

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