Синегубов об усилении обороны Изюма и Балаклеи: работы идут по плану

ukenru
"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор
14:10 • 9518 просмотра

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа
14:05 • 20392 просмотра

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа

С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев
 • 78260 просмотра

С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше
 • 121226 просмотра

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше

Украина остановила транзит российского газа: что это значит для Европы
 • 136235 просмотра

Украина остановила транзит российского газа: что это значит для Европы

Эксклюзив
Молочные товары, овощи или мясо: что больше всего подорожало в 2024 году
 • 141933 просмотра

Молочные товары, овощи или мясо: что больше всего подорожало в 2024 году

Эксклюзив
Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены
 • 165411 просмотра

Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены

Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой
 • 160951 просмотра

Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой

Эксклюзив
Период роста и перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2025 год
 • 163819 просмотра

Период роста и перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2025 год

Эксклюзив
Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек
 • 147619 просмотра

Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Индексация пенсий в 2025 году: когда она состоится

Индексация пенсий в 2025 году: когда она состоится

 • 69248 просмотра
В "Газпроме" прокомментировали остановку подачи газа Европе через Украину

В "Газпроме" прокомментировали остановку подачи газа Европе через Украину

 • 53254 просмотра
Газовая система Украины готова к функционированию без транзита российского газа - министр

Газовая система Украины готова к функционированию без транзита российского газа - министр

 • 65135 просмотра
Джоли надеется на прекращение "нападений" от Питта после развода

Джоли надеется на прекращение "нападений" от Питта после развода

08:54 • 76324 просмотра
Украинская легкоатлетка Геращенко сообщила о беременности

Украинская легкоатлетка Геращенко сообщила о беременности

10:30 • 31919 просмотра
публикации
Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

 • 129856 просмотра
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
Эксклюзив

 • 228909 просмотра
Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

 • 178987 просмотра
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
Эксклюзив

 • 279532 просмотра
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

 • 253854 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Экс-футболист Уэйн Руни будет ухаживать за детьми после отставки из "Плимута"

Экс-футболист Уэйн Руни будет ухаживать за детьми после отставки из "Плимута"

13:40 • 7094 просмотра
В Голливуде женщины-режиссеры топовых фильмов до сих пор в меньшинстве - исследование

В Голливуде женщины-режиссеры топовых фильмов до сих пор в меньшинстве - исследование

12:29 • 14770 просмотра
Украинская легкоатлетка Геращенко сообщила о беременности

Украинская легкоатлетка Геращенко сообщила о беременности

10:30 • 31919 просмотра
Джоли надеется на прекращение "нападений" от Питта после развода

Джоли надеется на прекращение "нападений" от Питта после развода

08:54 • 76324 просмотра
Самые трендовые цвета в новом году: что выбрать, чтобы идти в ногу с модой

Самые трендовые цвета в новом году: что выбрать, чтобы идти в ногу с модой

 • 120196 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Синегубов об усилении обороны Изюма и Балаклеи: работы идут по плану

Синегубов об усилении обороны Изюма и Балаклеи: работы идут по плану

Киев  •  УНН

 • 8187 просмотра

Read in English

В Харьковской области продолжаются работы по построению фортификационных сооружений и круговой обороны Изюма и Балаклеи. Работы выполняются по плану под контролем военных.

Работы по усилению обороны Изюма и Балаклеи, а именно построение фортификационных сооружений, круговой обороны городов, идут по плану. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Синегубов прокомментировал усиление обороны Изюма и Балаклея.

"Это плановые мероприятия, которые принимаются сейчас для того, чтобы учитывать линии фронта, возможно изменение направления движения врага и в принципе его приоритет на линии фронта, поэтому на очереди построение фортификационных сооружений, это круговая оборона городов Балаклея и Изюм", - рассказал Синегубов.

Он заявил, что не может комментировать на каком этапе работы.

"Не могу комментировать на каком этапе. Скажем так, что администрация выполняет возложенные на нее задачи, однако там конечно, что часть работ выполняют сами военные. Я скажу, что там работы идут по плану и полностью контролируются нашими военными", - заявил Синегубов.

Контекст

Как сообщало медиа "Слободской край", начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов заявлял 26 декабря, что в Харьковской области укрепляют оборону Балаклеи и Изюма. По его словам, укрепление Балаклеи и Изюма позволит повысить уровень защиты местного населения и сдержать возможную угрозу.

россияне пробуют переправляться через реку Оскол на Харьковщине1 янв. 2025, 12:52 • 9745 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
izyumИзюм
balakliyaБалаклия
ukrainaУкраина
kharkivХарьков