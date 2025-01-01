Синегубов об усилении обороны Изюма и Балаклеи: работы идут по плану

Работы по усилению обороны Изюма и Балаклеи, а именно построение фортификационных сооружений, круговой обороны городов, идут по плану. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Синегубов прокомментировал усиление обороны Изюма и Балаклея.

"Это плановые мероприятия, которые принимаются сейчас для того, чтобы учитывать линии фронта, возможно изменение направления движения врага и в принципе его приоритет на линии фронта, поэтому на очереди построение фортификационных сооружений, это круговая оборона городов Балаклея и Изюм", - рассказал Синегубов.

Он заявил, что не может комментировать на каком этапе работы.

"Не могу комментировать на каком этапе. Скажем так, что администрация выполняет возложенные на нее задачи, однако там конечно, что часть работ выполняют сами военные. Я скажу, что там работы идут по плану и полностью контролируются нашими военными", - заявил Синегубов.

Контекст

Как сообщало медиа "Слободской край", начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов заявлял 26 декабря, что в Харьковской области укрепляют оборону Балаклеи и Изюма. По его словам, укрепление Балаклеи и Изюма позволит повысить уровень защиты местного населения и сдержать возможную угрозу.

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