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рф постепенно расширяет плацдарм на западном берегу реки Оскол - британская разведка

рф постепенно расширяет плацдарм на западном берегу реки Оскол - британская разведка

Киев  •  УНН

 • 5888 просмотра

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Российские войска расширяют плацдарм на западном берегу реки Оскол в Харьковской области. Оккупанты пытаются захватить Двуречное и Западное, чтобы давить на логистический центр Купянск.

Российские оккупанты постепенно расширяют плацдарм на западном берегу реки Оскол на Харьковщине. Враг пытается захватить Двуречное и Западное.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в соцсети X, пишет УНН.

В Харьковской области на севере Украины российские войска постепенно расширяют плацдарм на западном берегу реки Оскол. Плацдарм был создан в конце ноября 2024 года, и с тех пор российские войска тактически продвигались в этом районе

- говорится в сообщении.
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Британская разведка отмечает, что в центре внимания России в этом районе находится город Двуречная, за который борются российские и украинские силы.

россия также борется за город Западное, что в 4 км к западу от Оскола. россия почти наверняка пытается давить на логистический центр Купянск, также расположенный на реке Оскол, примерно в 12 км к югу от плацдарма. Российские силы уже контролируют линии снабжения к востоку и югу от города и, вероятно, пытаются взять под контроль северные маршруты снабжения в город

- заявляет Британская разведка.

Дополнение

16 января представитель ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов заявлял, что по состоянию на тогда шла попытка ликвидации российского так называемого «плацдарма» на берегу реки Оскол на Харьковщине. Спикер тогда заявлял, что это не плацдарм в классическом понимании, а определенное количество врага, которое смогло проникнуть переправиться за реку и сейчас прячутся по посадкам. Силы обороны пытаются их отловить и полностью восстановить контроль над побережьем реки. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
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