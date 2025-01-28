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Массированные обстрелы на Сумщине: пятеро раненых и десятки взрывов

Киев  •  УНН

 • 746 просмотра

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российские войска совершили 56 обстрелов девяти громад Сумской области, зафиксировано 82 взрыва. В результате атак пострадали пять гражданских лиц, поврежден частный дом.

В течение прошлого дня россияне совершили 56 обстрелов девяти общин Сумщины, в результате чего получили ранения пять гражданских лиц. Об этом информирует УНН со ссылкой на военную администрацию Сумской области в Telegram.

Детали

По информации местных властей в целом было зафиксировано 82 взрыва. 

Зафиксировано 82 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Путивльская, Глуховская, Середино-Будская громады 

- говорится в заметке.

Отмечается, что под вражескую атаку также попала Середино-Будская громада.

нанесен минометный обстрел (1 взрыв), сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), удары FPV дронами (10 взрывов). В результате удара ранения получил один гражданский человек

- уточнили в Сумской ОГА.

"Юнаковская община: враг ударил КАБами (2 взрыва). Ранения получили 4 человека", - сообщила местная администрация.

По Краснопольской громаде враг совершил удары FPV дронами, 12 взрывов. В результате одного из ударов поврежден частный дом.

В Глуховской громаде зафиксировали пуски КАБ, 3 взрыва.

На Белопольскую громаду враг сбросил 20 мин и ВОГ с БпЛА.

По Новослободской общине совершил удар FPV-дроном и минометный обстрел, 10 взрывов.

По Великописаревской громаде враг ударил FPV-дронами и из минометов, также 10 взрывов.

Хотинская община подверглась атаке четырьмя КАБами.

Путивльскую общину атаковал FPV-дрон.

Напомним

27 января, оккупанты атаковали Степногорск Запорожской области. В результате обстрела ранены четыре человека. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

россияне атаковали Купянский район на Харьковщине, есть пострадавшая27.01.25, 14:08 • 16797 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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