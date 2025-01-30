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Враг обстрелял Сумскую область: 10 громад под ударом, 131 взрыв

Враг обстрелял Сумскую область: 10 громад под ударом, 131 взрыв

Киев  •  УНН

 • 2564 просмотра

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Вражеские войска совершили 106 обстрелов приграничных территорий Сумской области, вызвав 131 взрыв. Атаки включали использование дронов-камикадзе, минометов, артиллерии и управляемых авиабомб.

Террористы осуществили массированный обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Всего зафиксировано 106 обстрелов, повлекших 131 взрыв. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Под огнем оказались десять громад: Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская.

Краснопольская громада подверглась атакам с применением дронов-камикадзе FPV (12 взрывов), минометного обстрела (15 взрывов) и сброса боеприпасов ВОГ с беспилотников (21 взрыв).

Эсманская община пострадала от минометного огня (2 взрыва) и сброса ВОГ (5 взрывов).

Середино-Будская громада подверглась артиллерийским ударам (3 взрыва), атакам FPV дронами (21 взрыв) и сбросу ВОГ (11 взрывов).

Великописаревская община пострадала от ударов FPV дронами (2 взрыва) и сброса ВОГ (2 взрыва).

Шалыгинская община подверглась минометному обстрелу (2 взрыва), атакам FPV дронами (4 взрыва) и сбросу ВОГ (1 взрыв).

Глуховская община пострадала от ударов FPV дронами (4 взрыва), в результате чего ранения получил местный житель, а также повреждены два автомобиля.

Белопольская громада подверглась минометному обстрелу (4 взрыва) и сбросу ВОГ (7 взрывов).

Хотинская община была атакована управляемыми авиабомбами (2 взрыва), FPV дроном (1 взрыв) и артиллерией (1 взрыв).

Зноб-Новгородская громада пострадала от артиллерийских обстрелов (6 взрывов).

Путивльская громада подверглась минометному обстрелу, во время которого на территорию громады упало 5 мин.

Массированные обстрелы на Сумщине: пятеро раненых и десятки взрывов28.01.25, 04:07 • 30550 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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