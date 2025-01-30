У Сумах спростували інформацію про загиблого: постраждали 4 людини, серед яких дитина

У Сумах внаслідок терористичного удару не підтвердилася інформація про загибель особи. Про це повідомляє Сумська міська рада, передає УНН.

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У результаті атаки з боку окупантів відомо, що 4 людини отримали травми, серед яких є 7-річна дитина та 18-річний хлопець, котрий перебуває у критичному стані.

Всі постраждалі були доставлені до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

Нагадаємо

Загарбники обстріляли Суми. Ворожий безпілотник атакував багатоповерховий будинок. На місці працюють рятувальники та відповідні служби.

Нічна атака дроном у Сумах: одна людина загила та одна - поранена