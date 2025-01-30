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У Сумах спростували інформацію про загиблого: постраждали 4 людини, серед яких дитина

У Сумах спростували інформацію про загиблого: постраждали 4 людини, серед яких дитина

Київ • УНН

 • 30450 перегляди

Внаслідок атаки російського безпілотника на багатоповерховий будинок у Сумах постраждали 4 людини, серед них 7-річна дитина. 18-річний хлопець перебуває у критичному стані.

У Сумах внаслідок терористичного удару не підтвердилася інформація про загибель особи. Про це повідомляє Сумська міська рада, передає УНН.

Деталі

У результаті атаки з боку окупантів відомо, що 4 людини отримали травми, серед яких є 7-річна дитина та 18-річний хлопець, котрий перебуває у критичному стані.

Всі постраждалі були доставлені до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

Нагадаємо

Загарбники обстріляли Суми. Ворожий безпілотник атакував багатоповерховий будинок. На місці працюють рятувальники та відповідні служби.

Нічна атака дроном у Сумах: одна людина загила та одна - поранена30.01.25, 01:06 • 26853 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
sumyСуми

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