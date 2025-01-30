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В Сумах возросло количество пострадавших до 7 от ночной атаки дроном по жилому дому

В Сумах возросло количество пострадавших до 7 от ночной атаки дроном по жилому дому

Киев  •  УНН

 • 2043 просмотра

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В результате ночного удара беспилотника по многоэтажке в Сумах пострадали 7 мирных жителей, среди них один ребенок. На месте происшествия работают спасатели и медики, организован штаб помощи пострадавшим.

В Сумах возросло количество пострадавших после удара оккупантов. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

В результате обстрела 7 мирных жителей, среди которых был ребенок, получили травмы.

Сейчас на месте происшествия работают все соответствующие службы. Спасатели и медики оказывают помощь пострадавшим, а во дворе дома организован штаб для оперативной ликвидации последствий атаки. Жители могут обращаться туда для получения необходимой помощи.

Напомним

Ночью в Сумах произошло очередная террористическая атака со стороны агрессора. Беспилотник противника атаковал жилую многоэтажку.

В результате террористического удара в Сумах погиб человек - ОВА30.01.25, 02:19 • 6046 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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sumyСумы

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