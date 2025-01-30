В Сумах возросло количество пострадавших до 7 от ночной атаки дроном по жилому дому
Киев • УНН
В результате ночного удара беспилотника по многоэтажке в Сумах пострадали 7 мирных жителей, среди них один ребенок. На месте происшествия работают спасатели и медики, организован штаб помощи пострадавшим.
В Сумах возросло количество пострадавших после удара оккупантов. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.
Детали
В результате обстрела 7 мирных жителей, среди которых был ребенок, получили травмы.
Сейчас на месте происшествия работают все соответствующие службы. Спасатели и медики оказывают помощь пострадавшим, а во дворе дома организован штаб для оперативной ликвидации последствий атаки. Жители могут обращаться туда для получения необходимой помощи.
Напомним
Ночью в Сумах произошло очередная террористическая атака со стороны агрессора. Беспилотник противника атаковал жилую многоэтажку.
В результате террористического удара в Сумах погиб человек - ОВА30.01.25, 02:19 • 6046 просмотров