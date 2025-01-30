В результате российской атаки на Сумы увеличилось количество пострадавших до 9 человек

ukenru
День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января
04:30 • 13916 просмотра

День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

Эксклюзив
АРМА создавалось как инструмент коррупционных действий и аудит это подтвердил - эксперт
29 января, 14:33 • 105074 просмотра

АРМА создавалось как инструмент коррупционных действий и аудит это подтвердил - эксперт

Останавливать или нет общественный транспорт в Киеве во время тревог: почему нет остановок-укрытий и что предлагают депутаты
29 января, 13:37 • 112209 просмотра

Останавливать или нет общественный транспорт в Киеве во время тревог: почему нет остановок-укрытий и что предлагают депутаты

Эксклюзив
Приостановление помощи США: эксперт раскрыл, что грозит Украине и какие программы под ударом
29 января, 12:44 • 114383 просмотра

Приостановление помощи США: эксперт раскрыл, что грозит Украине и какие программы под ударом

Ажиотаж вокруг DeepSeek: что стоит знать о приложении и безопасно ли оно
29 января, 10:08 • 116676 просмотра

Ажиотаж вокруг DeepSeek: что стоит знать о приложении и безопасно ли оно

Эксклюзив
В центре Киева произошел пожар на территории бизнес-центра: детали от ГСЧС
29 января, 08:37 • 116201 просмотра

В центре Киева произошел пожар на территории бизнес-центра: детали от ГСЧС

Год Змеи 2025: символика, влияние и прогнозы
29 января, 07:38 • 113272 просмотра

Год Змеи 2025: символика, влияние и прогнозы

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса
28 января, 17:46 • 174199 просмотра

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

Эксклюзив
Выводы аудита в АРМА должны стать основой для перезагрузки органа и проведения расследования - эксперт
28 января, 15:36 • 130810 просмотра

Выводы аудита в АРМА должны стать основой для перезагрузки органа и проведения расследования - эксперт

Эксклюзив
Незаконное обращение с оружием: ОГП раскрыл, где больше всего правонарушений было в прошлом году
28 января, 15:13 • 124758 просмотра

Незаконное обращение с оружием: ОГП раскрыл, где больше всего правонарушений было в прошлом году

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Это не отмена заморозки федерального финансирования: в Белом доме отреагировали на сообщения СМИ

Это не отмена заморозки федерального финансирования: в Белом доме отреагировали на сообщения СМИ

29 января, 19:35 • 23138 просмотра
Изменение срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в Раде начали процедуру регистрации законопроекта

Изменение срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в Раде начали процедуру регистрации законопроекта

29 января, 19:50 • 24270 просмотра
Зеленский рассказал об альтернативе приостановленной помощи США: что изменится

Зеленский рассказал об альтернативе приостановленной помощи США: что изменится

29 января, 19:57 • 26537 просмотра
Великобритания назначила Алекса Собела торговым представителем в Украине

Великобритания назначила Алекса Собела торговым представителем в Украине

29 января, 21:07 • 26951 просмотра
Враг обстрелял Сумскую область: 10 громад под ударом, 131 взрыв

Враг обстрелял Сумскую область: 10 громад под ударом, 131 взрыв

29 января, 22:36 • 28211 просмотра
публикации
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 174199 просмотра
От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

28 января, 13:25 • 176603 просмотра
Международная помощь Украине: учитываются ли все риски

Международная помощь Украине: учитываются ли все риски
Эксклюзив

28 января, 13:03 • 167539 просмотра
Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

28 января, 11:11 • 162435 просмотра
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
Эксклюзив

27 января, 13:45 • 229471 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

04:30 • 13929 просмотра
Бейонсе возвращается с концертами после обвинения в сексуальном насилии ее мужа

Бейонсе возвращается с концертами после обвинения в сексуальном насилии ее мужа

29 января, 17:13 • 67126 просмотра
Любимая внучка королевы Елизаветы II Беатрис родила дочь

Любимая внучка королевы Елизаветы II Беатрис родила дочь

29 января, 16:44 • 73951 просмотра
Тейлор Свифт "ставит на паузу" дружбу с Блейк Лайвли: что происходит

Тейлор Свифт "ставит на паузу" дружбу с Блейк Лайвли: что происходит

29 января, 16:44 • 77159 просмотра
90-летний Джорджо Армани появился на финале своего кутюрного шоу

90-летний Джорджо Армани появился на финале своего кутюрного шоу

29 января, 13:00 • 109663 просмотра
Актуальное
В результате российской атаки на Сумы увеличилось количество пострадавших до 9 человек

В результате российской атаки на Сумы увеличилось количество пострадавших до 9 человек

Киев  •  УНН

 • 5563 просмотра

Read in English

В результате ракетного удара по многоэтажному дому в Сумах пострадало 9 человек. Спасатели эвакуировали 118 жителей, четыре человека, включая ребенка, были спасены из-под завалов.

В городе Сумы увеличилось количество пострадавших до 9 человек. Спасателям удалось эвакуировать 118 жителей, среди которых четыре человека, в том числе ребенок, были спасены непосредственно из-под завалов. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

В Сумах продолжаются работы по ликвидации последствий ракетного удара, который произошел 30 января. Вражеская атака пришлась на один из многоэтажных жилых домов, вызвав значительные разрушения.

По предварительным данным, пострадали девять квартир и двенадцать балконов. Спасателям удалось эвакуировать 118 жителей, среди которых четыре человека, в том числе ребенок, были спасены непосредственно из-под завалов.

На месте происшествия действует мобильный пункт несокрушимости, где гражданам оказывают необходимую помощь. В ликвидации последствий привлечены психологи и медики ГСЧС, а также кинологические расчеты. Специальная техника используется для проведения высотных работ и разборки завалов.

Среди пострадавших, по предварительной информации, девять человек, включая ребенка. Аварийно-спасательные мероприятия продолжаются, специалисты продолжают работать на месте атаки, обеспечивая безопасность и поддержку местных жителей.

В Сумах возросло количество пострадавших до 7 от ночной атаки дроном по жилому дому30.01.25, 03:26 • 16249 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
ukrainaУкраина
sumyСумы

Обратиться по вопросам размещения рекламы