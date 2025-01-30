В результате российской атаки на Сумы увеличилось количество пострадавших до 9 человек
Киев • УНН
В результате ракетного удара по многоэтажному дому в Сумах пострадало 9 человек. Спасатели эвакуировали 118 жителей, четыре человека, включая ребенка, были спасены из-под завалов.
В городе Сумы увеличилось количество пострадавших до 9 человек. Спасателям удалось эвакуировать 118 жителей, среди которых четыре человека, в том числе ребенок, были спасены непосредственно из-под завалов. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
В Сумах продолжаются работы по ликвидации последствий ракетного удара, который произошел 30 января. Вражеская атака пришлась на один из многоэтажных жилых домов, вызвав значительные разрушения.
По предварительным данным, пострадали девять квартир и двенадцать балконов. Спасателям удалось эвакуировать 118 жителей, среди которых четыре человека, в том числе ребенок, были спасены непосредственно из-под завалов.
На месте происшествия действует мобильный пункт несокрушимости, где гражданам оказывают необходимую помощь. В ликвидации последствий привлечены психологи и медики ГСЧС, а также кинологические расчеты. Специальная техника используется для проведения высотных работ и разборки завалов.
Среди пострадавших, по предварительной информации, девять человек, включая ребенка. Аварийно-спасательные мероприятия продолжаются, специалисты продолжают работать на месте атаки, обеспечивая безопасность и поддержку местных жителей.
В Сумах возросло количество пострадавших до 7 от ночной атаки дроном по жилому дому30.01.25, 03:26 • 16249 просмотров