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Більше доби ховався під ванною: у Сумах після ракетного удару врятували кота

Більше доби ховався під ванною: у Сумах після ракетного удару врятували кота

Київ • УНН

 • 37542 перегляди

Рятувальники знайшли та врятували кота, який більше доби ховався під ванною після обстрілу багатоповерхівки в Сумах. Тварину вже передали власникам.

У Сумах більш ніж через добу після ворожого удару по багатоповерховому будинку знайшли та врятували кота. Пухнастик весь цей час сидів під ванною. Про це повідомляє МВС, пише УНН.

"Справжнє диво! Більше ніж через добу після ворожого удару по багатоповерховому будинку в Сумах надзвичайники знайшли та врятували котика", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кота виявили в одній з квартир багатоповерхівки. Тварина весь цей час просиділа під ванною.

Наразі кота передали господарям.

Нагадаємо 

Внаслідок ракетного удару по багатоповерховому будинку в Сумах загинуло 9 осіб. Рятувальники евакуювали 118 мешканців, четверо людей, включаючи дитину, були врятовані з-під завалів.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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