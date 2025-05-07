Вогнеборці врятували цуценя під час пожежі на Дніпропетровщині
Київ • УНН
У Криворізькому районі сталася пожежа в господарчій споруді. Під час гасіння вогнеборці врятували маленьке цуценя, яке не постраждало.
На Дніпропетровщині вогнеборці врятували життя цуценяті, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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В одному з сіл Криворізького району загорілася господарча споруда. Під час гасіння в задимленому приміщенні рятувальники знайшли песика — і встигли врятувати.
Тваринка не постраждала.
Вогонь знищив будівлю та близько 2 тонн пшениці.
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