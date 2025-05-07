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Вогнеборці врятували цуценя під час пожежі на Дніпропетровщині

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Вогнеборці врятували цуценя під час пожежі на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 4996 перегляди

У Криворізькому районі сталася пожежа в господарчій споруді. Під час гасіння вогнеборці врятували маленьке цуценя, яке не постраждало.

Вогнеборці врятували цуценя під час пожежі на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині вогнеборці врятували життя цуценяті, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

В одному з сіл Криворізького району загорілася господарча споруда. Під час гасіння в задимленому приміщенні рятувальники знайшли песика — і встигли врятувати.

Тваринка не постраждала.

Вогонь знищив будівлю та близько 2 тонн пшениці.

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