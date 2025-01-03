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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эндрю Гарфилд снова отрицает свое участие в «Человеке-пауке 4»

Эндрю Гарфилд снова отрицает свое участие в «Человеке-пауке 4»

Киев  •  УНН

 • 8555 просмотра

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Актер Эндрю Гарфилд заявил, что не подписывал контракт на участие в новом фильме «Человек-паук 4». Похожая ситуация уже была в 2021 году перед выходом «Spider-Man: No Way Home», где он все же сыграл.

Актер, воплотивший образ Питера Паркера, Эндрю Гарфилд, уже отрицает свое участие в будущем фильме "Человек-паук 4", который должен выйти в 2026 году. Пишет GQ, передает УНН

Впрочем, подобные заявления с его стороны уже случались ранее, в частности, перед выходом фильма Spider-Man: No Way Home.

В разговоре с журналом GQ Гарфилд заявил, что не подписывал никаких контрактов на участие в четвертом фильме из серии с Томом Холландом.

Актер отметил, что, вероятно, разочарует фанатов, поскольку не участвует в фильме, но понимает, что теперь ему уже никто не верит.

Его слова напоминают ситуацию с 2021 года, когда Гарфилд неоднократно отрицал свое участие в Spider-Man: No Way Home. Тогда он заявлял, что "не может говорить за других" и что "ему не звонили". Но позже выяснилось, что он таки получил роль и сыграл важного персонажа в фильме. Из-за строгой секретности ему пришлось скрывать правду.

Однако на этот раз его слова могут быть более правдивыми. О новом фильме известно немного: дата релиза - 24 июля 2026 года, режиссер - Дестин Дэниел Креттон, а главные роли исполнят Том Холланд и Зендея. Продюсер Эми Паскаль подтвердила, что история продолжит события из финала предыдущего фильма, где Питер Паркер заставил мир забыть о своем существовании, чтобы спасти его.

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Ожидается, что новая лента начнется с момента, когда Питер Паркер живет в мире, где никто не знает, кто он такой. Сюжет может как остаться сосредоточенным в Нью-Йорке, так и стать более масштабной историей о мультивселенной. Если последний вариант реализуется, не исключено, что Питер снова объединится со своими "мультивселенскими" коллегами - Тоби Магуайром и Гарфилдом.

Тем не менее, если это и произойдет, то, вероятно, не в ближайшем фильме, а позже - возможно, в Avengers: Secret Wars, который выйдет летом 2027 года. Независимо от того, правда ли это, Гарфилд вряд ли сможет что-то рассказать заранее.

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Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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