Киану Ривз считает, что его колени не выдержали бы еще одного фильма о Джоне Уике

Ривз поделился мыслями относительно возможности сделать следующую часть фильма «Джон Уик» (John Wick).

Передает УНН со ссылкой на Entertainment Weekly.

Детали

60-летний Киану Ривз, среди других знаменитый фильмов также известный по роли в экшн-серии о Джоне Уике, недавно он признался - он «не думает, что его колени выдержат еще один фильм с такими же характеристиками».

Никогда нельзя говорить «никогда», но сейчас мои колени говорят мне: «Ты не можешь создать другого Джона Уика». Мое сердце хочет это сделать, но я не знаю, смогут ли это сделать мои колени - отметил актер.

С момента выхода первого фильма в 2014 году франшиза о Джоне Уике собрала в прокате более миллиарда долларов, став одним из самых успешных боевиков всех времен.

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Четыре части показывают Ривза как безжалостного человека, который стремится отомстить, но также как человека глубоко человечного и ранимого.

Кульминация четвертого фильма оставила поклонникам неоднозначный финал: Джон Уик, очевидно, умер после драматической дуэли в Париже, оставляя открытой дискуссию о том, будет ли больше историй для рассказа.

Режиссер Чед Стахельски рассказал, что также было снято альтернативное окончание, где Вик выживает, но и Стахельски, и Ривз отдали предпочтение более загадочной версии.

Дополнение

В разговоре с Entertainment Weekly в прошлом году Ривз сказал о пятой части: «Не знаю, видимо, мне придется положиться на принцип «никогда не говори никогда». Я имею в виду, что не стал бы снимать фильм о Джоне Уике без [режиссера] Чеда Стахельски. Надо было бы посмотреть, как бы это выглядело. Как по мне, это очень правильно, что Джон Уик обретает покой».

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