Киану Ривз считает, что его колени не выдержали бы еще одного фильма о Джоне Уике
Киев • УНН
60-летний актер признался, что его колени не выдержат еще одного фильма о Джоне Уике. Франшиза, собравшая более миллиарда долларов, может завершиться на четвертой части.
Ривз поделился мыслями относительно возможности сделать следующую часть фильма «Джон Уик» (John Wick).
Передает УНН со ссылкой на Entertainment Weekly.
Детали
60-летний Киану Ривз, среди других знаменитый фильмов также известный по роли в экшн-серии о Джоне Уике, недавно он признался - он «не думает, что его колени выдержат еще один фильм с такими же характеристиками».
Никогда нельзя говорить «никогда», но сейчас мои колени говорят мне: «Ты не можешь создать другого Джона Уика». Мое сердце хочет это сделать, но я не знаю, смогут ли это сделать мои колени
С момента выхода первого фильма в 2014 году франшиза о Джоне Уике собрала в прокате более миллиарда долларов, став одним из самых успешных боевиков всех времен.
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Четыре части показывают Ривза как безжалостного человека, который стремится отомстить, но также как человека глубоко человечного и ранимого.
Кульминация четвертого фильма оставила поклонникам неоднозначный финал: Джон Уик, очевидно, умер после драматической дуэли в Париже, оставляя открытой дискуссию о том, будет ли больше историй для рассказа.
Режиссер Чед Стахельски рассказал, что также было снято альтернативное окончание, где Вик выживает, но и Стахельски, и Ривз отдали предпочтение более загадочной версии.
Дополнение
В разговоре с Entertainment Weekly в прошлом году Ривз сказал о пятой части: «Не знаю, видимо, мне придется положиться на принцип «никогда не говори никогда». Я имею в виду, что не стал бы снимать фильм о Джоне Уике без [режиссера] Чеда Стахельски. Надо было бы посмотреть, как бы это выглядело. Как по мне, это очень правильно, что Джон Уик обретает покой».
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