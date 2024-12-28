Борис Джонсон появился в украинском новогоднем фильме - что известно
Киев • УНН
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снялся в украинской комедии «Поезд в 31 декабря». Об этом сообщил телеведущий Юрий Горбунов, поблагодарив политика за участие в съемках.
Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снялся в украинском фильме «Поезд в 31 декабря». Об этом сообщил в своем Facebook телеведущий Юрий Горбунов, пишет УНН.
Детали
Юрий Горбунов опубликовал в своем Facebook пост, в котором поблагодарил Бориса Джонсона за участие в съемке новой украинской комедии «Поезд в 31 декабря».
«Закулисье нашего ''Поезда в 31 декабря''!!!
Мы благодарим Бориса Джонсона, которого мы по-доброму называем Джонсонюк, за то что он согласился сняться в нашем фильме!!!
Нам кажется, что это красивая, теплая изюминка, которая стала еще одним винтиком магии кино!
Уже во всех кинотеатрах!!!»,- написал Горбунов.
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