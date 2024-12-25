5 самых ожидаемых фильмов января 2025 года: от "Человека-волка" до "Логова воров 2"

Январь 2025 года принесет много интересных новинок в сфере кино, среди которых - новые фильмы в разных жанрах: от документальных лент до захватывающих триллеров и драм. Киноманам стоит ждать несколько долгожданных продолжений, таких как "Логово воров 2: Пантера" и новые оригинальные картины, как "Человек-волк" и "Зеленый и золотой".

УНН подготовил подборку январских кинопремьер.

"Не умирай: Человек, который хочет вечно жить"

Этот документальный фильм Криса Смита рассказывает историю через призму личного опыта Брайана Джонсона, человека, который посвятил свою жизнь борьбе со старением. "Не умирай: Человек, который хочет жить вечно", рассказывает о противоречивых методах оздоровления, которые использует один человек, чтобы сохранить молодость и бодрость, а также о влиянии этого путешествия на него самого и на окружающих.

Премьера на Netflix 1 января 2025 года.

"Логово воров 2: Пантера"

Продолжение фильма начинается с того, что Большой Ник выслеживает плохих парней на улицах Европы и приближается к захвату Донни (Джексон). Тем временем Донни попал в опасный мир похитителей бриллиантов и мафии Пантеры, поскольку планируется ограбление крупнейшей в мире алмазной биржи.

Выйдет в прокат 10 января 2025 года.

"Человек-волк"

В сюжете фильма разворачивается история мужчины по имени Блейк, мужа и отца из Сан-Франциско, который наследует дом своего детства в сельской местности Орегона после того, как его отец исчезает и считается мертвым. Поскольку его брак с его женой Шарлоттой распадается, Блейк убеждает Шарлотту отдохнуть от города и посетить поместье с их маленькой дочерью Джинджер. Но когда семья приближается к фермерскому дому глубокой ночью, на них нападает невидимое животное, и они, отчаянно спасаясь, забаррикадируются внутри дома, пока существо рыщет по периметру. Однако с наступлением ночи Блейк начинает странно себя вести, превращаясь в нечто неузнаваемое, и Шарлотта будет вынуждена решить, является ли ужас в их доме более смертоносным, чем опасность вне его.

Выйдет в прокат 17 января 2025 года.

"Зелёный и золотой"

Фермер Бак в Висконсине сталкивается с вероятной потерей прав на выкуп. Поскольку долги растут, а земля, которую его семья обрабатывала в течение четырех поколений, под угрозой, Бак отказывается отдать свое наследство без борьбы. Внучка Бака работает вместе с ним, но мечтает о музыкальной карьере. Ее стремления подкреплены новой дружбой с известным музыкантом, но погоня за своими мечтами может завести ее далеко от фермы. Время на исходе, и Бак делает смелую ставку на Суперкубок на свою любимую команду "Грин Бэй Пекерс", рискуя всем, чтобы спасти все, что ему дорого.

Выйдет в прокат 31 января 2025 года.

"Компаньон"

Подробности сюжета пока неизвестны, однако согласно первому трейлеру фильма, вероятно история будет о сложных и больных отношениях пары с извращенными вкусами.

Выйдет в прокат 30 января 2025 года