Кіану Рівз вважає, що його коліна не витримали б ще одного фільму про Джона Віка
Київ • УНН
60-річний актор зізнався, що його коліна не витримають ще одного фільму про Джона Віка. Франшиза, яка зібрала понад мільярд доларів, може завершитися на четвертій частині.
Рівз поділився думками щодо можливості зробити наступну частину фільму "Джон Вік" (John Wick).
Передає УНН із посиланням на Entertainment Weekly.
Деталі
60-річний Кіану Рівз, серед інших славетний фільмів також відомий за роллю у екшн-серії про Джона Віка, нещодавно він зізнався - він "не думає, що його коліна витримають ще один фільм з такими ж характеристиками".
Ніколи не можна говорити "ніколи", але зараз мої коліна говорять мені: "Ти не можеш створити іншого Джона Віка". Моє серце хоче це зробити, але я не знаю, чи зможуть це зробити мої коліна
З моменту виходу першого фільму в 2014 році франшиза про Джона Віка зібрала в прокаті більше мільярда доларів, ставши одним із найуспішніших бойовиків усіх часів.
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Чотири частини показують Рівза як безжального чоловіка, який прагне помститися, але також як людину глибоко людяну та вразливу.
Кульмінація четвертого фільму залишила шанувальникам неоднозначний фінал: Джон Вік, очевидно, помер після драматичної дуелі в Парижі, залишаючи відкритою дискусію щодо того, чи буде більше історій для розповіді.
Режисер Чед Стахельскі розповів, що також було знято альтернативне закінчення, де Вік виживає, але і Стахельскі, і Рівз віддали перевагу більш загадковій версії.
Доповнення
У розмові з Entertainment Weekly минулого року Рівз сказав про п'яту частину: "Не знаю, мабуть, мені доведеться покластися на принцип "ніколи не кажи ніколи". Я маю на увазі, що не став би знімати фільм про Джона Віка без [режисера] Чеда Стахельскі. Треба було б подивитися, як би це виглядало. Як на мене, це дуже правильно, що Джон Вік знаходить спокій".
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