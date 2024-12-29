Кіану Рівз вважає, що його коліна не витримали б ще одного фільму про Джона Віка

Рівз поділився думками щодо можливості зробити наступну частину фільму "Джон Вік" (John Wick).

Передає УНН із посиланням на Entertainment Weekly.

Деталі

60-річний Кіану Рівз, серед інших славетний фільмів також відомий за роллю у екшн-серії про Джона Віка, нещодавно він зізнався - він "не думає, що його коліна витримають ще один фільм з такими ж характеристиками".

Ніколи не можна говорити "ніколи", але зараз мої коліна говорять мені: "Ти не можеш створити іншого Джона Віка". Моє серце хоче це зробити, але я не знаю, чи зможуть це зробити мої коліна - зазначив актор.

З моменту виходу першого фільму в 2014 році франшиза про Джона Віка зібрала в прокаті більше мільярда доларів, ставши одним із найуспішніших бойовиків усіх часів.

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Чотири частини показують Рівза як безжального чоловіка, який прагне помститися, але також як людину глибоко людяну та вразливу.

Кульмінація четвертого фільму залишила шанувальникам неоднозначний фінал: Джон Вік, очевидно, помер після драматичної дуелі в Парижі, залишаючи відкритою дискусію щодо того, чи буде більше історій для розповіді.

Режисер Чед Стахельскі розповів, що також було знято альтернативне закінчення, де Вік виживає, але і Стахельскі, і Рівз віддали перевагу більш загадковій версії.

Доповнення

У розмові з Entertainment Weekly минулого року Рівз сказав про п'яту частину: "Не знаю, мабуть, мені доведеться покластися на принцип "ніколи не кажи ніколи". Я маю на увазі, що не став би знімати фільм про Джона Віка без [режисера] Чеда Стахельскі. Треба було б подивитися, як би це виглядало. Як на мене, це дуже правильно, що Джон Вік знаходить спокій".

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