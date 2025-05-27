Федоров: "Мрію" вже впроваджують понад 700 шкіл, до кінця року - буде більше ніж 2 тисячі
Київ • УНН
Освітня платформа "Мрія" продовжує впроваджуватися в українських школах. Вже понад 700 закладів освіти використовують платформу, і до кінця року їх кількість перевищить дві тисячі.
Уже понад 700 шкіл по всій Україні почали впроваджувати освітню платформу "Мрія", яка вийшла з бета-тесту лише в березні. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час форуму "Освіта нової України", передає УНН.
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Ми тільки в березні анонсували вихід з бета-тесту і вже більше, ніж 700 шкіл почали впроваджувати мрію. До 1 вересня, думаю буде вже більше тисячі, до кінця року - понад дві тисячі. В наступному році, я сподіваюсь, що ми зможемо покрити всі школи нашої країни
Нагадаємо
Станом на 14 травня вже 500 українських шкіл, включаючи ліцеї Львівщини та релоковані школи Донеччини, використовували освітню екосистему "Мрія", яка пропонує інструменти для зменшення бюрократії та вдосконалення освітнього процесу.