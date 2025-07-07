Кабмин запустил выплату 5 тыс. грн по услуге "Пакет школьника" - Шмыгаль
Киев • УНН
Правительство примет решение о запуске денежной помощи "Пакет школьника" в размере 5 тысяч гривен. Средства предназначены для приобретения школьных принадлежностей и одежды для первоклассников, которые будут учиться офлайн.
Сегодня, 7 июля, по инициативе Президента Кабмин примет решение о запуске новой выплаты - "Пакет школьника". Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.
Это будет денежная помощь в размере 5 тысяч гривен на приобретение необходимых канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви для тех, кто отправляет своего ребенка в первый класс в офлайн формате
Он отметил, что получить "Пакет школьника" сможет каждая украинская семья, заявка будет подаваться через Дию. Все будет удобно и просто.
Деньги можно потратить исключительно в безналичной форме, рассчитываясь картой за те вещи, которые необходимы для школы.
Шмыгаль подчеркнул, что Министерство социальной политики прокоммуницирует все детали и информацию о старте подачи заявок.
Выплата в 5 тыс. грн никоим образом не повлияет на назначение жилищных субсидий или других социальных пособий.
Запуск "Пакета школьника" — это небольшая часть новаций, которые также призваны создать условия для того, чтобы украинцы оставались жить и работать в Украине
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