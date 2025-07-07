«Пакет школьника»: в Минсоцполитики рассказали о процедуре оформления выплат

Родители школьников смогут получить денежную помощь на специальную виртуальную карту в "Дії" после зачисления ребенка в школу. Средства можно будет потратить исключительно на детские товары в официально определенных магазинах. Для тех, кто не пользуется "Дією", предусмотрена альтернатива через Пенсионный фонд.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Мы решили сформировать такой "Пакет школьника", который будет доступен после того, как родители запишут ребенка в школу, школьная система передает эту информацию нам в Пенсионный фонд и в "Дії" людям приходит push-уведомление, что они могут получить такую помощь. Далее они подтверждают заявкой через "Дію", что готовы, и на их специальную виртуальную карту в "Дії" зачисляют деньги". Все очень просто - сказала Жолнович.

Она отметила, что если у родителей ребенка нет "Дії", тогда после того, как ребенок зачислен в школу, необходимо прийти в Пенсионный фонд и подписать соответствующее заявление в любом сервисном центре, указав счет для зачисления средств. По ее словам, средства нельзя будет потратить на что-то другое, что не касается детских товаров.

Например, алкоголь, или что-то такое. Есть специальные магазины, там есть специальные коды по такой классификации деятельности, и это возможно сделать в специальных детских магазинах, которые имеют соответствующий код деятельности, и также в тех магазинах, которые торгуют и взрослыми и детскими товарами, где есть отдел детских товаров - добавила министр.

Также она подчеркнула, что магазины должны будут подтвердить, на что были потрачены специальные средства. Кроме того, тратить средства можно будет как в офлайн, так и в онлайн магазинах.

Напомним

Сегодня, 7 июля, по инициативе Президента Кабмин примет решение о запуске новой выплаты - "Пакет школьника".