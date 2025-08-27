Украинцы оформили "Пакет школьника" на более чем половину первоклассников, большинство - через "Дія"
Киев • УНН
Почти 98 тысяч украинских семей подали заявления на "Пакет школьника", что составляет более половины зарегистрированных первоклассников. Большинство заявлений, а именно 94 тысячи, оформлено через приложение "Дія".
Украинцы подали до 98 тысяч заявлений на "Пакет школьника", или более половины из зарегистрированных в системе МОН первоклассников, и из них 94 тысячи - через "Дія", сообщили в Минсоцполитики в среду, пишет УНН.
Семьи первоклассников активно оформляют "Пакет школьника" - уже почти 98 тысяч заявлений
Это, как указано, "почти 54% от количества первоклассников, уже имеющихся в системе МОН". И она продолжает постепенно наполняться.
"Большинство украинцев предпочитают онлайн - 94 тысячи заявлений подано через "Дія", - отметили в Минсоцполитики.
"Пакет школьника" - единовременная выплата 5 000 грн родителям для легкого старта ребенка в первом классе. "За неделю 97 638 родителей оформили помощь, из которых 94 142 через "Дія" и уже составляют список необходимых покупок", - уточнили в этом онлайн-сервисе госуслуг.
Что можно приобрести
По данным "Дія", за выплату можно приобрести: детскую одежду; обувь; канцтовары.
"Когда ребенка зачислят в первый класс украинской школы - через несколько дней вы сможете подать заявление в приложении "Дія" или ближайшем отделении Пенсионного фонда", - говорится в сообщении.
Как оформить через "Дія"
Оформить Пакет школьника можно до 15 ноября через "Дія":
- Обновите приложение и войдите.
- Перейдите в раздел Помощь от государства.
- Выберите услугу Пакет школьника.
- Выберите ребенка, на которого оформляете заявление.
- Перейдите к подаче заявления.
- Выберите "Дія.Картка" [при необходимости откройте через приложение].
- Заверьте заявление "Дія.Підпис" и отправьте.
"После одобрения заявления средства поступят на вашу "Дія.Картка" в течение нескольких дней. С момента начисления в течение 180 дней вы сможете приобрести для ребенка все к школе - как онлайн, так и в обычном магазине", - отметили в "Дія".
«Пакет школьника»: в Минсоцполитики рассказали о процедуре оформления выплат07.07.25, 18:59 • 2543 просмотра