Украинцы оформили "Пакет школьника" на более чем половину первоклассников, большинство - через "Дія"

$41.430.15
48.470.56
ukenru
01:39 • 10988 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 80564 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 54169 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 120249 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 142938 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 142239 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 57394 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 153396 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 63970 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 57105 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1м/с
64%
751мм
Популярные новости
Трамп заявил, что США могут ввести санкции и пошлины не только против России, но и против УкраиныVideo26 августа, 20:53 • 12409 просмотра
Гауляйтер оккупированной Херсонщины отчитался Путину об «экономическом росте» (видео)PhotoVideo26 августа, 22:43 • 4736 просмотра
Виткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке на этой неделе - Reuters26 августа, 23:58 • 10541 просмотра
ВСУ сорвали летнее наступление россиян: сколько территории Украины оккупировано02:20 • 10702 просмотра
Похищенный нацистами более 80 лет назад портрет найден на сайте риелтора в Аргентине03:18 • 6844 просмотра
публикации
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 46304 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 44694 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 120261 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 142251 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ26 августа, 08:06 • 172283 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Фридрих Мерц
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Великобритания
Германия
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 12220 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17 • 62888 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo26 августа, 10:03 • 114109 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 136279 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 63997 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Гривна
Нефть
Крылатая ракета
Нью-Йорк Таймс

Украинцы оформили "Пакет школьника" на более чем половину первоклассников, большинство - через "Дія"

Киев • УНН

 • 226 просмотра

Почти 98 тысяч украинских семей подали заявления на "Пакет школьника", что составляет более половины зарегистрированных первоклассников. Большинство заявлений, а именно 94 тысячи, оформлено через приложение "Дія".

Украинцы оформили "Пакет школьника" на более чем половину первоклассников, большинство - через "Дія"

Украинцы подали до 98 тысяч заявлений на "Пакет школьника", или более половины из зарегистрированных в системе МОН первоклассников, и из них 94 тысячи - через "Дія", сообщили в Минсоцполитики в среду, пишет УНН.

Семьи первоклассников активно оформляют "Пакет школьника" - уже почти 98 тысяч заявлений

- сообщили в Минсоцполитики.

Это, как указано, "почти 54% от количества первоклассников, уже имеющихся в системе МОН". И она продолжает постепенно наполняться.

"Большинство украинцев предпочитают онлайн - 94 тысячи заявлений подано через "Дія", - отметили в Минсоцполитики.

"Пакет школьника" - единовременная выплата 5 000 грн родителям для легкого старта ребенка в первом классе. "За неделю 97 638 родителей оформили помощь, из которых 94 142 через "Дія" и уже составляют список необходимых покупок", - уточнили в этом онлайн-сервисе госуслуг.

Что можно приобрести

По данным "Дія", за выплату можно приобрести: детскую одежду; обувь; канцтовары.

"Когда ребенка зачислят в первый класс украинской школы - через несколько дней вы сможете подать заявление в приложении "Дія" или ближайшем отделении Пенсионного фонда", - говорится в сообщении.

Как оформить через "Дія"

Оформить Пакет школьника можно до 15 ноября через "Дія":

  1. Обновите приложение и войдите.
    1. Перейдите в раздел Помощь от государства.
      1. Выберите услугу Пакет школьника.
        1. Выберите ребенка, на которого оформляете заявление.
          1. Перейдите к подаче заявления.
            1. Выберите "Дія.Картка" [при необходимости откройте через приложение].
              1. Заверьте заявление "Дія.Підпис" и отправьте.

                "После одобрения заявления средства поступят на вашу "Дія.Картка" в течение нескольких дней. С момента начисления в течение 180 дней вы сможете приобрести для ребенка все к школе - как онлайн, так и в обычном магазине", - отметили в "Дія".

                «Пакет школьника»: в Минсоцполитики рассказали о процедуре оформления выплат07.07.25, 18:59 • 2543 просмотра

                Юлия Шрамко

                ОбществоОбразование
                Образование
                Ребенок
                Пенсионный фонд Украины
                Дія (сервис)
                Министерство социальной политики Украины
                Министерство образования и науки Украины
                Украина